"Не можна витратити на горілку та сигарети": тисячу Зеленського не видаватимуть на руки

Володимир Зеленський анонсував виплату тисячі гривень за вакцинацію / Фото president.gov.ua

Тисячу гривень, які президент Володимир Зеленський обіцяв усім щепленим двома дозами проти коронавірусу, неможливо буде отримати готівкою.

Як розповів прес-секретар президента Сергій Нікіфоров у коментарі "УП", ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

"Ключове насправді тут - це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона опосередкована. Влада не безпосередньо дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям - таким чином підтримуючи їх рішення вакцинуватися - тобто вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по-друге – адже це не живі гроші їх не можна буде витратити на горілку і сигарети",- пояснив Никифоров.

Прес-секретар президента також зазначив, що тисячу гривень можна буде отримати як сертифікат, цифровий ваучер або депозит, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів.

читайте також"Кінець епохи бідності": мережа вибухнула мемами через "Вовину тисячу"Никифоров також уточнив, що перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які, на думку влади, найбільше постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

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Він також пояснив, що людина за цим "сертифікатом" або "депозитом" зможе вибрати кілька послуг (в рамках 1 тисячі гривень - ред.) - наприклад, поїхати в інше місто, де відвідати музей або спектакль, або якийсь інший культурний захід.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що незабаром кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати тисячу гривень.

У своєму зверненні глава держави підкреслив, що отримані гроші можна буде витратити на спорт, подорожі та відвідування культурних установ.

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