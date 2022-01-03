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Злетять ціни на горілку, вино і пиво: за алкоголь українцям доведеться розщедритися

3 січня 2022, 01:19

"Пивний акциз" тепер буде виходити з кількості етилового спирту в пінному напої.

пляшки, алкоголь
/ Reuters

В Україні зросте вартість більшості алкогольних напоїв. Нові ціни варто чекати вже з січня 2022 року.

Згідно прийнятого Радою і схваленого президентом закону № 5600, в Україні вводяться нові правила розрахунку акцизу, пише Redpost.

Відзначається, що "пивний акциз" тепер буде виходити з кількості етилового спирту в пінному напої.

Тобто пиво оподатковуватиметься за ставкою 59,82 грн за 1 літр етилового спирту, який використовували на його виробництво.

Звернемо увагу, що пиво міцністю 8% коштуватиме на 2 гривні дорожче.

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До теперішнього часу діяв фіксований податок у розмірі 2,78 грн за літр пива незалежно від його фортеці.

Таким чином, пиво міцністю 4% подешевшає на 0,39 грн, а пиво міцністю 8% – подорожчає на 2,01 грн. Для інших видів алкоголю акцизний податок (непрямий податок, що накладається на момент виробництва на товари масового споживання всередині країни), підвищується на 5%.

Підвищення акцизу на алкоголь:

  • вина ігристі і газовані міцністю від 1,2 до 15% об. - з 11,65 до 12,23 грн за літр;
  • вина під кодом 2204, 2205, 2206-з 8,02 до 8,42 грн за літр.
  • міцний алкоголь (міцністю вище 22% об.)- з 126,96 до 133,31 грн за літр 100% спирту.
  • сидр і перрі - з 1,06, до 1,11 грн за літр.

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Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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