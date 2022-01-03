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Українцям розповіли, як податок на цукор вплине на вартість газованих напоїв

3 січня 2022, 12:39

Якщо ціна незначно зросте – це не вплине на уподобання українців, а якщо вартість газованих напоїв збільшиться на 20%, продажі частково можуть перейти "у тінь".

Введення податку на цукор може загнати частину продажів солодких газованих напоїв "у тінь" / ua.depositphotos.com, УНІАН

Податок на солодкі газовані напої, введення якого раніше запропонували обговорити у Комітеті з питань здоров'я нації у Верховній Раді, буде досить складно запровадити в Україні. Акциз може не спонукати українців вживати менше таких напоїв, проте може спровокувати перехід частини продажів "у тінь".

Оскільки українці є однією з найбільш цукролюбних націй у Європі, невелике підвищення цін на солодкі газовані напої не позначиться на їхніх уподобаннях. Про це розповів директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише UBR.ua.

Він зазначив, що якби це питання мотивували тим, що потрібно зробити харчування дітей у школах більш корисним, то в такій ініціативі одним із кроків могло б бути збільшення вартості газованих напоїв. Проте як окрема ініціатива ця ідея може не пройти у Верховній Раді, вважає експерт.

"Я не вірю, що в Україні приймуть акциз на солодкі газовані напої. Харчові пакети пройшли, бо це – екологія, тренд та зрозуміло для всіх. А що таке "солодкі напої", які не будуть солодкі? Для більшості депутатів – це незрозуміло" – зазначив Дорошенко.

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Депутати можуть залишити без уваги таку ідею навіть не дивлячись на те, що у багатьох країнах такий податок вже існує, каже експерт.

Він наголосив, що введення такого податку може лише розширити тіньовий сектор. Зараз Держпродспоживслужба більше контролює великі торгові мережі, при цьому дрібні одиночні магазини часто залишають без уваги, і їх практично ніхто не перевіряє. Але продажі газованих напоїв там чималі.

За словами Дорошенка, якщо після введення податку ціна підніметься на 5% – це не вплине суттєво на споживання. У той же час, якщо ціна зросте на 20% – це посилить нелегальні продажі.

Раніше голова Комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував обговорити введення нового податку – на солодкі газовані напої. Він наголосив, що в Україні досить популярне вживання газованих напоїв з великим вмістом цукру, зловживання якими може серйозно вплинути на здоров’я.

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