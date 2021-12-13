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Українців зобов'яжуть платити податок на город: кого і коли обкладуть новими платежами

13 грудня 2021, 11:37

Розмір податкового зобов'язання розраховується за відсотками від нормативної грошової оцінки.

город
Податок на землю з нового року збільшиться в 10-20 разів / УНІАН

Прийнятий нещодавно Верховною Радою закон про збільшення податкових надходжень у бюджет передбачає, що всі власники сільськогосподарських земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, з 1 січня 2022 року повинні платити не менше мінімальної суми податку — близько 1500 грн з гектара.

Як розповів Фактам керівник Державного підприємства Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, експерт із земельних питань Ярослав Ярославський, розмір мінімального податкового зобов'язання розраховується за відсотками від нормативної грошової оцінки, які варіюються за роками: у 2022 році — 4%, у 2023 — 5%.

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"В цілому для громадян, які мають паї і не здають їх в оренду, це означає збільшення земельного податку в 10-20 разів" ,- попередив експерт.

Що стосується присадибних ділянок, то якщо земельна ділянка розташована в межах населеного пункту, в тому числі в місті, і його розмір становить 50 соток (0,5 гектара), то власник також зобов'язаний сплатити податок, однак у фіксованому розмірі.

"Що стосується фермерів, то цей закон "зачепить" їх двічі. Крім мінімального податкового зобов'язання, їх чекає оподаткування з продажу врожаю. Розмір податку не буде залежати від розміру ділянки, але буде залежати від обсягу доходу. Тому при продажу продукції на суму від 12 мінімальних зарплат на рік (72 тис.грн.) потрібно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. І тут є певні ризики. Для категорії дрібних фермерів, які самостійно обробляють землю і віддають продукцію на продаж, сума податку може стати непосильною і привести до збиткової діяльності", - пояснив він.

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Що входить в розрахунок мінімального зобов'язання:

  • податок на землю;
  • податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці;
  • податок на доходи фізичних осіб;
  • військовий збір по зарплаті найманих працівників.

У той же час якщо сплачена сума менше зазначеного зобов'язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету відсутню суму. Це стосується тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день в тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

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Разом з тим МПО не визначається для земельних ділянок, які на 1 січня 2022 року перебували на території дачних і садових кооперативів, а також якщо орган контролю не вручив фізичній особі податкове повідомлення - рішення у відповідні терміни, уточнив Ярославський.

За городи, присадибні ділянки і дачі не доведеться платити додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і сумлінно платять всі податки, теж не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з одного гектара менше 1100 грн податків, уточнили у Верховній Раді, пише ubr.ua.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку.

У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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