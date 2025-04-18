Підвищення податків для українців: у Мінфіні зробили важливу заяву

Нова бюджетна декларація включатиме різні сценарії, підкреслив Сергій Марченко.

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У Мінфіні прокоментували ймовірність підвищення податків / колаж Главред, фото: УНІАН і Korupciya

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Жодних планів щодо фіскалізації Мінфін не передбачає

Найближчий план - підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки

Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментував інформацію про те, що в уряді розглядають плани підняття податків або інші плани щодо фіскалізації.

"Жодних планів щодо фіскалізації ми не плануємо, підняття видатків не передбачаємо і все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством", - сказав він на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Марченко повідомив, що найближчий план - підготовка бюджетної декларації на 2026-2028 роки, яка включатиме різні сценарії і є відповідною реакцією уряду на ті чи інші ризики фіскального характеру.

"Звичайно, ... ми розуміємо і цього року реагуємо на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і в нас є відповідь на ці питання. І щодо фінансування на 2026 рік. Це не є якимось "секретом Полішинеля" і зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій", - зазначив очільник Мінфіну.

Він додав, що будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як воєнного стану, так і реакцію післявоєнного стану.

"Ми маємо бути до цього готові. Тому готуємо зараз відповідні пропозиції", - зазначив Марченко без додаткових деталей.

Він також повідомив, що наступного тижня у Вашингтоні відбудуться так звані "Весняні зустрічі" Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких працюватиме українська делегація.

"У нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, зі Світовим банком, де ми окреслимо наші ризики, застереження, і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно працюватимемо з прем'єр-міністром Денисом Анатолійовичем (Шмигалем)", - сказав міністр.

Що передувало

Раніше про те, що у 2026 році прогнозується невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, що може призвести до перегляду податкової бази, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щодо 2026 року будемо намагатися також не переглядати і зробимо все, щоб перекрити за рахунок інших джерел надходження", - зазначив він під час Business Wisdom Summit 2025.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроєкт. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проєкт закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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Хто такий Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016-2018). Працював на посаді заступника Глави Адміністрації Президента України (2018-2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

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