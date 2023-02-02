Вперше в Україні: курс євро різко злетів

Національний банк з початку війни зафіксував курс гривні до долара (29,2549 гривень) і євро (33,1707 гривень).

Курс валют / УНІАН, Апостроф

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на 3 лютого 2023 року.

Так, за даними НБУ євро зупинилося на рівні 40,1724. Курс виріс на 0,3401 гривень і вперше перевищив рівень в 40 гривень.

При цьому НБУ з липня 2022 року не змінює офіційний курс гривні до долара, який знаходиться на рівні 36,5686 гривень.

Національний банк з початку війни 24 лютого 2022 року зафіксував курс гривні до долара (29,2549 гривень) та євро (33,1707 гривень).

Проте вже через місяць, з 23 березня, почав встановлювати курс євро в залежності від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку.

Нацбанк вже 21 липня девальвував гривню на 25% до 36,5686 за долар. Також 21 липня подорожчав і євро.

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. У коментарі ubr.ua він нагадав про недавній масований обстріл РФ.

Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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