"Польща з іншого боку, ти в курсі?": ЗСУ спіймали окупанта - "мисливця на поляків"

Російський окупант заявив, що воює з поляками, які нібито хочуть захопити Україну.

ЗСУ спіймали окупанта - "мисливця на поляків" / скріншот з відео

ЗСУ захопили в полон російського окупанта, який думав, що воює з Польщею в Україні.

Українські захисники опублікували в мережі відео допиту, на якому загарбнику розповіли правду.

"Мисливця на поляків спіймали", - прокоментували відео його автори.

На кадрах окупант, який під час мобілізації прибув на війну проти України, заявив, що в Україні він воює з поляками. Вони нібито хочуть захопити Україну.

Як виявилося, загарбник не побачив жодного поляка в Україні і навіть не усвідомлює, що Польща знаходиться дуже далеко від лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні було ліквідовано окупанта, який добровольцем вирушив на війну. Вдома його не дочекалися дружина і троє дітей. Обставини загибелі не розкриваються. Відомо, що Володимир Луговін відправився в зону "СВО" в червні, тобто до мобілізації – добровільно.

Нагадаємо, українські військові ліквідували на фронті 45-річного бездітного окупанта-добровольця Івана Муханова. У нього з дружиною Катериною не було дітей, і тепер вдова хоче народити від свого покійного чоловіка за допомогою замороженого біоматеріалу.

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