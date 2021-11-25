У скільки обійдеться новорічний стіл 2022: ціна здивує

Накрити новорічний стіл буде непросто / golos.ua

Очікування нового року, як і завжди буде не тільки з приємними клопотами, а й із зайвими витратами. Зокрема, через високі ціна на деякі продукти.

В Україні різко подорожчає новорічний стіл. Експерти прогнозують зростання цін на 20%.

Як розповів колишній президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич у коментарі Голос.иа, порівняно з минулим роком, новорічний стіл, в середньому, подорожчає на 16-20%.

"Тобто українцям потрібно буде переплатити на 20% для того, щоб накрити стіл, як минулого року", – зазначив Томич.

Найбільше злетять ціни на м'ясо, томати, огірки і перець іна овочі з борщового набору.

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"Хоча буряк, морква, цибуля, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно вирости в ціні. Порівняно з минулим роком - у 2,5 рази. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – підсумував експерт.

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