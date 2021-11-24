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Аномальна нерентабельність: в Україні може стати дефіцитним найпопулярніший продукт

24 листопада 2021, 18:34

Виробники зазнають жахливих збитків через підвищення тарифів на газ.

цукор
Цукор може зникнути з прилавків / УНІАН

Українців не покидає шоковий стан від ціна на продукти і тарифи на енергоносії. Тепер цей перелік розширився ще на один продукт харчування. Експерти прогнозують не те, що подорожчання, а дефіцит цукру в Україні.

Така ситуація викликана зростанням цін на газ через що частина цукрових заводів не може організувати виробництво. У підсумку, сільгоспвиробники потерпають від значних збитків.

За даними пресслужби Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), в минулому році повноцінно працювали 29 з 33 цукрових заводів. Однак у поточному році більшість з них стали збитковими через подорожчання енергетичних ресурсів.

"Цукорники знаходяться на межі нерентабельності. Фермери витрачають понад 42 тис.грн на 1 гектар посіву цукрових буряків. При середній врожайності 480 центнерів з гектара і ціною 1200 грн за тонну буряка, її вирощування не є рентабельним. Ця ж причина зумовлює постійне скорочення площ посівів (зараз 206 тис. га)", - сказано в повідомленні.

Крім того, в жовтні цього року в порівнянні з жовтнем минулого року експорт цукру зменшився на 53,4%, до 3,752 млн доларів, а імпорт навпаки збільшився на 65,7%, до 0,179 млн доларів.

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Тим часом, ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.

На початку осені цукор коштував 28,69 грн за кілограм, тобто, вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

читайте такожВ Україні різко впали ціни на паливоНагадаємо, в Україні різко дорожчає соняшникова олія. Експерти прогнозують зростання ціни до 100 грн за літр. Також вони розповіли, що буде з ціною на цей продукт в майбутньому.

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