Аномальна нерентабельність: в Україні може стати дефіцитним найпопулярніший продукт

Виробники зазнають жахливих збитків через підвищення тарифів на газ.
Українців не покидає шоковий стан від ціна на продукти і тарифи на енергоносії. Тепер цей перелік розширився ще на один продукт харчування. Експерти прогнозують не те, що подорожчання, а дефіцит цукру в Україні.
Така ситуація викликана зростанням цін на газ через що частина цукрових заводів не може організувати виробництво. У підсумку, сільгоспвиробники потерпають від значних збитків.
За даними пресслужби Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), в минулому році повноцінно працювали 29 з 33 цукрових заводів. Однак у поточному році більшість з них стали збитковими через подорожчання енергетичних ресурсів.
"Цукорники знаходяться на межі нерентабельності. Фермери витрачають понад 42 тис.грн на 1 гектар посіву цукрових буряків. При середній врожайності 480 центнерів з гектара і ціною 1200 грн за тонну буряка, її вирощування не є рентабельним. Ця ж причина зумовлює постійне скорочення площ посівів (зараз 206 тис. га)", - сказано в повідомленні.
Крім того, в жовтні цього року в порівнянні з жовтнем минулого року експорт цукру зменшився на 53,4%, до 3,752 млн доларів, а імпорт навпаки збільшився на 65,7%, до 0,179 млн доларів.
Тим часом, ціни на цукор і соняшникову олію в Україні в серпні 2021 року в річному вираженні підвищилися на 91,2% і 75,6% відповідно.
На початку осені цукор коштував 28,69 грн за кілограм, тобто, вдвічі дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
читайте такожВ Україні різко впали ціни на паливоНагадаємо, в Україні різко дорожчає соняшникова олія. Експерти прогнозують зростання ціни до 100 грн за літр. Також вони розповіли, що буде з ціною на цей продукт в майбутньому.
Читайте також:
- Під Новий рік ціни на продукти досягнуть позамежного рівня: що подорожчає найбільше
- В Україні різко злетіли ціни на найпопулярніший овоч
- В Україні різко впали ціни на паливо
- Ціни злетять до 100 грн: в Україні дефіцит соняшникової олії, чи варто робити запаси
- Ціни на АЗС злетять до 50 грн за літр: українців чекає дефіцит палива