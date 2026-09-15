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В Україні зросте мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: проект бюджету-2027

Віталій Кірсанов
15 вересня 2026, 18:42
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Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2027 року планується на рівні 9 546 грн.
В Україні зростуть мінімальна зарплата та прожитковий мінімум
В Україні зростуть мінімальна зарплата та прожитковий мінімум / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Мінімальну зарплату планують збільшити на 899 грн
  • Загальний прожитковий мінімум планується встановити на рівні 3 559 грн

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету України на 2027 рік планує збільшити мінімальну зарплату до 9 546 грн, що на 10,4% більше, ніж у 2026 році. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2027 року планується на рівні 9 546 грн", – зазначив Железняк.

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Для порівняння, у 2026 році мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 647 грн. Таким чином, її планують збільшити на 899 грн.

Які ще зміни передбачено в держбюджеті на 2027 рік

У проєкті державного бюджету на 2027 рік також передбачено підвищення інших основних соціальних стандартів приблизно на 10%. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

З 1 січня 2027 року загальний прожитковий мінімум планується встановити на рівні 3 559 грн, що на 10,9% більше, ніж у 2026 році.

Для окремих категорій населення передбачені такі показники:

  • для працездатних осіб – 3 691 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, - 2 878 грн;
  • базова величина для розрахунку допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 4 000 грн.

Водночас у проєкті бюджету передбачено зміни, що стосуються індексації зарплат бюджетників.

Йдеться про щомісячну доплату, яка частково компенсувала працівникам зростання цін. У січні 2027 року її, за словами Василевської-Смаглюк, планують не виплачувати. Тобто накопичений до грудня 2026 року показник індексації буде обнулено.

Згодом відлік для нової індексації розпочнеться з нуля. Право на відповідну виплату виникне лише після того, як інфляція знову перевищить встановлений законодавством поріг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти можуть зникнути з полиць - думка експертів

Голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук в інтерв’ю "Главком" розповів, що через російські удари по продовольчих складах найбільші труднощі з поставками можуть виникати з продуктами, які мають короткий термін придатності або вимагають постійного дотримання холодового ланцюга. Йдеться, зокрема, про молочні продукти, свіже м’ясо та рибу, охолоджені товари, овочі та фрукти.

Удари РФ по підприємствах, складах і розподільчих центрах можуть призводити до скорочення асортименту окремих товарів. Водночас поки що немає підстав говорити про дефіцит цілих категорій продуктів. Найбільш вразливими залишаються конкретні товари та бренди, виробництво або значні запаси яких зосереджені в одному місці.

Кандидат економічних наук Іван Ус у коментарі "Факти ICTV" заявив, що український ринок має достатній запас продовольства.

Виплати в Україні - останні новини на цю тему

Як раніше писав Главред, середня зарплата в Україні в липні 2026 року знизилася на 1,6% порівняно з червнем і склала 32 243 грн. Водночас у річному обчисленні номінальна заробітна плата зросла на 21,7%, а реальна - на 12,9%.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів представив прогноз економічного розвитку та можливі сценарії зростання доходів населення. Прогноз передбачає, що середня зарплата у розмірі 44 083 грн може бути досягнута у 2029 році за оптимістичним сценарієм. За цим сценарієм середня номінальна зарплата зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028 році й досягне 44 083 грн у 2029 році.

Крім того, Кабмін також ініціював зміни до правил нарахування пенсій і запропонував зафіксувати базову частину пенсії. У проєкті закону передбачена базова пенсія в розмірі 6000 гривень для громадян із повним трудовим стажем.

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Про особу: Ярослав Железняк

Ярослав Железняк - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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