Неграмотна Лорак знову зганьбилася в соцмережі

Зрадниця Лорак абсолютно не знає граматики своєї улюбленої мови.

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Про Ані Лорак краще не писати / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Як зганьбилася Лорак

Яке слово вона написала неправильно

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, так і не вивчила свою улюблену російську мову.

Більше того, Лорак користується нею публічно, припускаючись дурних помилок.

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Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лорак вирішила поділитися своєю рутиною і написала, що перебуває на зйомках. Ось тільки як писати слово "зйомка", Лорак так і не вивчила. Натомість вона написала "сьємка".

Лорак та її неграмотність / Фото Instagram/anilorak

Це не вперше вона робить помилки в словах, втім, як і її дочка Софія.

Раніше та опублікувала фото, на якому показала, що не знає граматики англійської мови, яку вивчає в перших класах школи.

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Про особу: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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