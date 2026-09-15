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Неграмотна Лорак знову зганьбилася в соцмережі

Олена Кюпелі
15 вересня 2026, 12:15
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Зрадниця Лорак абсолютно не знає граматики своєї улюбленої мови.
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Про Ані Лорак краще не писати / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Як зганьбилася Лорак
  • Яке слово вона написала неправильно

Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, так і не вивчила свою улюблену російську мову.

Більше того, Лорак користується нею публічно, припускаючись дурних помилок.

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Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лорак вирішила поділитися своєю рутиною і написала, що перебуває на зйомках. Ось тільки як писати слово "зйомка", Лорак так і не вивчила. Натомість вона написала "сьємка".

Лорак та її неграмотність
Лорак та її неграмотність / Фото Instagram/anilorak

Це не вперше вона робить помилки в словах, втім, як і її дочка Софія.

Раніше та опублікувала фото, на якому показала, що не знає граматики англійської мови, яку вивчає в перших класах школи.

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Раніше Главред повідомляв, що 15 вересня стало відомо про те, що померла легендарна українська актриса Галина Яблонська.

Раніше також шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, опублікував у Instagram нове селфі з 12-річною донькою Єлизаветою.

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Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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