Неграмотна Лорак знову зганьбилася в соцмережі

Коротко:
- Як зганьбилася Лорак
- Яке слово вона написала неправильно
Співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора - Росії, так і не вивчила свою улюблену російську мову.
Більше того, Лорак користується нею публічно, припускаючись дурних помилок.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лорак вирішила поділитися своєю рутиною і написала, що перебуває на зйомках. Ось тільки як писати слово "зйомка", Лорак так і не вивчила. Натомість вона написала "сьємка".
Це не вперше вона робить помилки в словах, втім, як і її дочка Софія.
Раніше та опублікувала фото, на якому показала, що не знає граматики англійської мови, яку вивчає в перших класах школи.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що 15 вересня стало відомо про те, що померла легендарна українська актриса Галина Яблонська.
Раніше також шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, опублікував у Instagram нове селфі з 12-річною донькою Єлизаветою.
Вас також може зацікавити:
- Дочка Ані Лорак ухвалила важливе рішення щодо батька Налчаджіоглу - подробиці
- "Гумова Зіна": Лорак висміяли на "Новій хвилі" у РФ
- "Копіює Шакіру, але ледве рухається": Ані Лорак зганьбилася на сцені
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії й продовжує будувати там свою кар’єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред