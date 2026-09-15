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В США різко змінили позицію щодо "пекельних санкцій" проти РФ - в чому причина

Юрій Берендій
15 вересня 2026, 18:47
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Санкції проти РФ розкололи демократів у Палаті представників США: частина виступила проти закону, але інші готові підтримати документ цього тижня.

В США різко змінили позицію щодо 'пекельних санкцій' проти РФ - в чому причина
Санкції проти РФ - чому демократи США раптом виступили проти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Office of the President of the United States

Ключові тези:

  • Демократи Палати представників виступили проти санкцій
  • Частина демократів готова підтримати законопроєкт
  • Голосування щодо санкцій очікується цього тижня

У США демократи Палати представників виступили проти законопроєкту про "пекельні санкції" проти країни-агресорки Росії та Ірану, поставивши під загрозу його просування напередодні голосування цього тижня. Водночас частина демократів не підтримала позицію партійного керівництва та допускає голосування за документ. Про це повідомляє видання Axios.

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Причина розколу пов’язана не лише з підтримкою України, а й із побоюваннями щодо розширення повноважень президента США Дональда Трампа у торговельній політиці. Документ, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, передбачає можливість запровадження мит до 100% щодо п’яти найбільших імпортерів російської нафти.

Провідні демократи Палати представників Грег Мікс, Дон Бейєр і Річард Ніл минулого тижня спільно виступили проти законопроєкту. Вони наголосили, що партія залишається прихильною Україні, однак вважає запропонований механізм небезпечним через нові повноваження для Білого дому.

"Демократи в Палаті представників непохитно підтримують Україну, але Закон Ліндсі О. Грем про санкції проти Росії та Ірану принесе більше шкоди, ніж користі. Цей законопроект різко розширить повноваження президента щодо встановлення мит, водночас не передбачаючи обов’язкових санкцій проти Росії, і те, й інше є неприйнятним", - заявили Мікс, Бейєр і Ніл.

Однак позиція керівництва не стала спільною для всіх демократів. Конгресмен Джаред Голден, який часто займає відмінну від партійної лінії позицію, заявив про готовність підтримати документ.

"Я вважаю, що санкції [є корисними, - ред.], але я також загалом підтримую мита", - сказав Голден.

Окремі демократи поки не визначилися з остаточним голосуванням. Співголова двопартійної Конгресової групи з питань України Марсі Каптур заявила, що уважно вивчає документ і координує позицію з колегами.

"Я вважаю, що важливо надіслати Росії сигнал про те, що їй слід відступити", - додала Каптур.

Інший співголова українського кокусу від Демократичної партії Майк Квіглі також залишив можливість для підтримки законопроєкту. За його словами, рішення залежатиме від остаточного формулювання документа.

Водночас спроба змінити законопроєкт перед голосуванням не дала результату. Грег Мікс та колишній лідер більшості Палати представників Стені Хойєр намагалися внести поправки, які мали зробити положення про торгівлю прийнятнішими для демократів.

Контрольований республіканцями Комітет з питань регламенту Палати представників відхилив запропоновані зміни та направив документ на процедурне голосування в Палаті представників.

У Сенаті законопроєкт уже отримав потужну двопартійну підтримку: минулого місяця його ухвалили 86 голосами проти 11. Документ також має підтримку Білого дому, однак саме в Палаті представників його просування наразі сповільнилося.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Коли США приймуть законопроєкт про посилення санкцій проти РФ - коментар сенатора

Палата представників США може ухвалити законопроєкт про масштабне посилення санкцій проти Росії вже у вересні. Документ передбачає нові обмеження проти російських посадовців, а також можливість запровадження мит до 100% для великих покупців російських енергоносіїв. Про це повідомив сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь у коментарі Reuters.

За словами законодавця, у Палаті представників документ має значну підтримку серед республіканців. Раніше законопроєкт уже отримав переконливу підтримку під час голосування в Сенаті - 86 голосів проти 11.

Блюменталь вважає, що Вашингтон має діяти швидко, оскільки саме економічний тиск може вплинути на здатність Кремля продовжувати війну проти України.

"Путін розуміє лише силу. І законопроект про санкції проти Росії - це кувалда, яка має саме ту силу, яку Путін розуміє", - сказав Блюменталь.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сенат США ухвалив законопроєкт про масштабні санкції проти Росії та Ірану 2026 року, ініційований сенатором Ліндсі Гремом. У документі передбачено повноваження для президента запроваджувати мита до 100% щодо п'яти найбільших імпортерів російської нафти. За ухвалення в Сенаті проголосували 68 депутатів проти 9.

Палата представників у нижній палаті зіткнулася з затримкою просування законопроєкту через розбіжності серед законодавців і питання включення до порядку денного. За даними видання, ініціатива застрягла в Конгресі через сумніви щодо розширення повноважень президента у торговельній політиці.

Bloomberg повідомив, що законопроєкт можуть винести на голосування в рамках звичайної процедури. У публікації зазначено, що документ дає президенту право запроваджувати 100% мита щодо п'яти найбільших покупців російської нафти і що потенційно під дію санкцій можуть потрапити Китай, Індія та Туреччина.

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Про джерело: Axios

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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