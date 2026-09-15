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Україна готова робити деескалаційні кроки: Зеленський назвав умову

Анна Косик
15 вересня 2026, 15:28оновлено 15 вересня, 16:03
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Зеленський повідомив про позицію України щодо мирного врегулювання та протидію агресії ворога.
Україна готова робити деескалаційні кроки: Зеленський назвав умову
Україна готова до послаблення бойових дій, але є умова / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Коротко:

  • Україна удосконалює перехоплювачі проти російських дронів
  • Військові готують нові далекобійні операції
  • Київ готовий на деескалаційні кроки, якщо їх зробить РФ

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту Володимиру Зеленському про новий крок українських виробників. Вони провели успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів.

Про це глава держави повідомив у Telegram. За його даними, "Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем.

відео дня

"Роботу продовжуємо - ще потрібен час. Дякую розробникам за активність", - йдеться у повідомленні.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Україна готує нові далекобійні операції

Зеленський зауважив, що обговорював також з Драпатим подальші військові операції та далекобійність України. Глава держави подякував Міністерству оборони України за ґрунтовний підхід до забезпечення цих операцій.

"Разом з Євгенієм Хмарою та Головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки. Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії", - наголосив він.

Київ готовий до деескалації війни

Окрім цього президент України вкотре зазначив, що Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність країни-агресора Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури – довгостроково й надійно.

Яку вигоду може отримати Україна від паузи в ударах по енергетиці

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Андрія Закревського, пауза в обстрілах вигідна обом сторонам конфлікту, але з різних причин: Києву вона дає час на підготовку до холодів, а Москві - шанс відремонтувати те, що вже пошкоджено.

Водночас тимчасове перемир'я не повинне відміняти стратегію України з тиску на РФ задля закінчення війни.Також експерт оцінив ймовірність укладення домовленості про припинення ударів на 60–70%.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія перетворила сільськогосподарські угіддя поблизу села Цимбулово в Орловській області на укомплектований полігон для запуску реактивних безпілотників по Україні.

Раніше стало відомо, що Кремль висунув дві умови для можливого енергетичного перемир’я з Україною. Водночас у Москві назвали саму ідею Трампа щодо припинення ударів по енергооб'єктах "дуже гарною".

Напередодні повідомлялося, що глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України нібито могла завершитися ще рік тому. Цьому завадили США та європейські країни, які нібито відмовилися від домовленостей, досягнутих під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці у серпні 2025 року.

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Про персону: Андрій Закревський

Андрій Закревський - експерт з питань енергетики.

Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал".

Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі.

Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

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