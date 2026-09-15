Які джинси вже час викинути на смітник: дизайнер назвав 3 моделі

Андре Тан розповів, які джинси носити не просто не модно, а й соромно.

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Андре Тан назвав джинси, від яких варто "відмовитися" / Колаж "Главред", фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

Які джинси більше не в моді

Що радить дизайнер

Популярний український дизайнер Андре Тан назвав три види джинсів, з якими вже потрібно попрощатися.

Відповідний ролик він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"У цій частині ми розбираємо джинси, які вже втратили свою актуальність і можуть зробити навіть стильний образ застарілим", - каже Тан.

Джинси "скінні"

Якщо ваші джинси виглядають так, що за ними можна вивчати анатомію ваших ніг, то їх варто відпустити.

Джинси, які більше не в моді / Фото Instagram/andre_tan_official

Джинси з низькою посадкою

Особливо, якщо це джинси 2007 року. "Це вже ганьба. Так, мода повертається, але не все, що відродилося, потрібно знову носити", - каже він.

Джинси, які вже не в моді / Фото Instagram/andre_tan_official

Джинси з дірками

Третє - це джинси з величезними дірками та розривами. "Якщо джинсів на вас менше, ніж ваших ніг, це не одяг, а спогад про нього", - додає Тан.

Джинси, які вже не в моді / Фото Instagram/andre_tan_official

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Про особу: Андре Тан Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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