Які джинси вже час викинути на смітник: дизайнер назвав 3 моделі

Коротко:
- Які джинси більше не в моді
- Що радить дизайнер
Популярний український дизайнер Андре Тан назвав три види джинсів, з якими вже потрібно попрощатися.
Відповідний ролик він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"У цій частині ми розбираємо джинси, які вже втратили свою актуальність і можуть зробити навіть стильний образ застарілим", - каже Тан.
Джинси "скінні"
Якщо ваші джинси виглядають так, що за ними можна вивчати анатомію ваших ніг, то їх варто відпустити.
Джинси з низькою посадкою
Особливо, якщо це джинси 2007 року. "Це вже ганьба. Так, мода повертається, але не все, що відродилося, потрібно знову носити", - каже він.
Джинси з дірками
Третє - це джинси з величезними дірками та розривами. "Якщо джинсів на вас менше, ніж ваших ніг, це не одяг, а спогад про нього", - додає Тан.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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