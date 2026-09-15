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"Сльози не від болю": українська співачка роками приховувала втрату слуху

Христина Трохимчук
15 вересня 2026, 15:13
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Завдяки медицині життя артистки кардинально змінилося.
Ягода розповіла про втрату слуху
Ягода розповіла про втрату слуху / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Які проблеми зі слухом були у Yagoda
  • Як операція вплинула на стан співачки

Українська артистка Yagoda вперше зізналася, що з самого дитинства мала серйозні проблеми зі слухом. У своєму Instagram співачка розповіла про довгий шлях до одужання.

Роками виступаючи на великих сценах, знімаючи кліпи та записуючи студійні альбоми, співачка ретельно приховувала цю таємницю не тільки від публіки, а й від близьких колег по шоу-бізнесу. Одним вухом вона чула лише на 30%, а іншим - на 70%.

відео дня
Ягода - проблеми зі слухом
Yagoda - проблеми зі слухом / фото: instagram.com, Yagoda

"Я мовчала, бо не хотіла, щоб мене жаліли чи робили мені поступки. Я не хотіла, щоб хтось сприймав мене інакше через це. Я просто працювала й адаптувалася", - поділилася виконавиця.

Роками співачка вчилася компенсувати нестачу слуху на рівні інтуїції та професійної звички. Однак завдяки досягненням сучасної медицини місяць тому, прямо між виступами та прем’єрою нової пісні, артистці провели довгоочікувану операцію, яка повністю повернула їй слух.

Ягода після операції
Ягода після операції / скрін з відео

"Місяць тому, між виступами та прем’єрою пісні, мені зробили операцію. Ту, на яку я так довго чекала. Це я в лікарні. І плачу тут не від болю, а від радості. Бо чути - це така розкіш. Я боролася за слух багато років", - відверто розповіла артистка.

Повернення стовідсоткового слуху кардинально змінило не лише повсякденне життя артистки, а й її професійну діяльність. Тепер процес запису нових пісень у студії відбувається значно швидше й легше. Крім того, Yagoda зізналася, що заново переслуховує улюблені світові хіти, відкриваючи в них глибокі й раніше недоступні для неї відтінки звучання.

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Про персону: YAGODA

YAGODA (Лілія Верес) - українська співачка, композиторка та авторка пісень, повідомляє Вікіпедія. Після закінчення університету вона заснувала власний музичний гурт By The Way, а вже у 2018 році розпочала сольну кар’єру під нинішнім псевдонімом, дебютувавши з чуттєвим треком "Будь". Свою широку популярність і визнання слухачів виконавиця закріпила у 2023 році, здобувши перемогу в національному музичному проєкті "Українська пісня".

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