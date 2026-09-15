Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

Нардеп повідомив, скільки обранців підтримали звільнення очільника ОГП.

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Жоден з депутатів не проголосував проти звільнення Кравченка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

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У Раді відбулося голосування за звільнення генпрокурора Кравченка

Депутати більшістю голосів підтримали відставку чиновника

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №16064 щодо звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. Про це повідомив український нардеп Ярослав Железняк.

Віддали свої голоси "за" таке рішення 317 народних обранців. Ще 23 не брали участі у голосуванні.

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Верховна Рада України / Інфографіка: Главред

Зауважимо, що наразі невідомо, хто виконує обов'язки генпрокурора від моменту відсторонення Кравченка від посади президентом Володимиром Зеленським.

Водночас представники опозиції під час засідання ВРУ запропонували повернути схему обрання генпрокурора на конкурсній основі.

Чому Зеленський відсторонив Кравченка

Главред писав, що на тлі розслідування НАБУ і САП схеми "кришування" шахрайських кол-центрів, у якій фігурував посадовець Офісу генпрокурора, Руслан Кравченко почав публічно звинувачувати керівника НАБУ Семена Кривоноса та заявив про політичний тиск.

Після цього президент України заявив, що для чинного генерального прокурора залишився лише один можливий сценарій розвитку подій – звільнення з посади.

"Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - заявив глава держави 14 вересня.

Звільнення Кравченка - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 7 вересня Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про свою відставку з посади генерального прокурора і назвав це політичним кроком. Кравченко пояснив, що не бажає, щоб посаду генпрокурора "використовували як інструмент політичного протистояння".

Через кілька днів Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Кваліфікацію інкримінованих голові антикорупційного органу дій генпрокурор перелічив публічно, наголосивши на наявності зібраної доказової бази.

Після цього Кравченко виїхав з України і Володимир Зеленський відсторонив його від посади генерального прокурора через скандал навколо його виїзду за кордон.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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