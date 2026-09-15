Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

Анна Косик
15 вересня 2026, 12:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Нардеп повідомив, скільки обранців підтримали звільнення очільника ОГП.
Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати
Жоден з депутатів не проголосував проти звільнення Кравченка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/yzheleznyak

Головне:

  • У Раді відбулося голосування за звільнення генпрокурора Кравченка
  • Депутати більшістю голосів підтримали відставку чиновника

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №16064 щодо звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. Про це повідомив український нардеп Ярослав Железняк.

Віддали свої голоси "за" таке рішення 317 народних обранців. Ще 23 не брали участі у голосуванні.

відео дня
Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати
Верховна Рада України / Інфографіка: Главред

Зауважимо, що наразі невідомо, хто виконує обов'язки генпрокурора від моменту відсторонення Кравченка від посади президентом Володимиром Зеленським.

Водночас представники опозиції під час засідання ВРУ запропонували повернути схему обрання генпрокурора на конкурсній основі.

Чому Зеленський відсторонив Кравченка

Главред писав, що на тлі розслідування НАБУ і САП схеми "кришування" шахрайських кол-центрів, у якій фігурував посадовець Офісу генпрокурора, Руслан Кравченко почав публічно звинувачувати керівника НАБУ Семена Кривоноса та заявив про політичний тиск.

Після цього президент України заявив, що для чинного генерального прокурора залишився лише один можливий сценарій розвитку подій – звільнення з посади.

"Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно", - заявив глава держави 14 вересня.

Звільнення Кравченка - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 7 вересня Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про свою відставку з посади генерального прокурора і назвав це політичним кроком. Кравченко пояснив, що не бажає, щоб посаду генпрокурора "використовували як інструмент політичного протистояння".

Через кілька днів Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. Кваліфікацію інкримінованих голові антикорупційного органу дій генпрокурор перелічив публічно, наголосивши на наявності зібраної доказової бази.

Після цього Кравченко виїхав з України і Володимир Зеленський відсторонив його від посади генерального прокурора через скандал навколо його виїзду за кордон.

Читайте також:

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Верховна Рада Генпрокуратура генпрокурор Ярослав Железняк новини України Офіс генпрокурора Руслан Кравченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ рознесли Сизранський НПЗ та завод БпЛА "Атлант Аэро": нові деталі

ЗСУ рознесли Сизранський НПЗ та завод БпЛА "Атлант Аэро": нові деталі

13:37Війна
Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

12:59Україна
Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

11:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюють

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюють

Долар різко полетів угору, а євро обвалився: новий курс валют на 15 вересня

Долар різко полетів угору, а євро обвалився: новий курс валют на 15 вересня

Важкі часи відходять у минуле: три знаки зодіаку відчують полегшення

Важкі часи відходять у минуле: три знаки зодіаку відчують полегшення

Затяжна магнітна буря майже 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

Затяжна магнітна буря майже 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

Останні новини

14:52

Лавров назвав "винних" у продовженні війни і заговорив про "компроміси"

14:32

Підлога буде ідеально чиста і блискуча - домашній засіб проти пилу та бруду

14:22

Померла популярна французька актриса та співачкаВідео

14:03

Мають тисячі носіїв: прізвища українців, чиї предки були багатіями

13:40

Кидала косметику в обличчя: у соцмережах згадали божевільні витівки Оксани Марченко

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
13:39

Нацвідбір-2027 отримав нового музичного продюсера: хто замінить ДжамалуВідео

13:37

ЗСУ рознесли Сизранський НПЗ та завод БпЛА "Атлант Аэро": нові деталі

13:20

Гороскоп Таро на завтра, 16 вересня: Близнюкам — говорити, Овнам — рішення

12:59

Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

Реклама
12:51

Дії Буданова є ключем до зміни позиції США щодо Росії, - професор інституту Клінтона

12:41

Тест на IQ: потрібно знайти діамант серед перлин за 18 секунд

12:32

"Ось такий піст": Мірзоян значно схуд після відмови від трьох продуктів

12:18

Викидати не варто: як використати пусті пачки з-під кетчупу і майонезу

12:15

"Я ніби проживав його життя": Вівчарюк розповів про свою нову роль у "Таксі для опера"

12:15

Неграмотна Лорак знову зганьбилася в соцмережі

11:50

Ціла клумба з трьох коробочок: як збирати насіння чорнобривців восениВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра, 16 вересня: Бикам — межі, Щурам — розуміння

11:44

Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

11:43

Померла легендарна українська актриса

11:23

Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

Реклама
10:46

Окупанти відступають: Україна почала масштабну операцію "Вівальді" на Донеччині

10:45

РФ полює на українські АЗС: де можливий дефіцит і чому пальне може різко подорожчати

10:41

Кім Чен Ин видав нову заяву про війну в Україні та дав обіцянку Путіну

10:40

Захистить від сусідів і застуди: навіщо садити бузину на ділянці та як це зробитиВідео

10:36

Меган Маркл показала справжнього принца Гаррі у колі сімʼї і звернулася до ньогоВідео

10:25

Замість котлет: рецепт шикарної вечері з фаршу за 45 хвилин

09:54

Аніта Луценко показала обличчя нового обранця - з ким зустрічається тренерка

09:50

Гороскоп на завтра, 16 вересня: Левам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

09:48

Михайло Федоров був працевлаштований на створену під нього посаду та заброньований за один день, - президент фонду

09:23

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода

09:22

РФ розширила парк реактивних дронів: 100 Гераней помітили за 180 км від кордону

08:10

Росія наближається до межі: Жовтенко розповів, як Кремль тестує НАТО на міцністьПогляд

08:03

Затяжна магнітна буря майже 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

07:59

Винищувачі НАТО збили дрон над Литвою: вторгнення відбулося з боку Білорусі

07:26

Ракети та дрони завдали удару по РФ: горить великий НПЗ, уражені склади Ozon

06:53

Атака дронів на Київ: реактивні БПЛА завдали удару по АЗС та складахФото

05:55

Прийняла таблетку: що стало причиною смерті Гайден Панеттьєрі

05:37

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюютьВідео

05:00

Доля подарує другий шанс: три знаки зодіаку залишать самотність позаду

04:41

Чорна смола, яку вважали справжньою панацеєю в СРСР: що таке насправді мумійо

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

03:44

Важкі часи відходять у минуле: три знаки зодіаку відчують полегшення

03:22

Павуки триматимуться подалі: чим обробити вікна та двері перед холодами

03:02

Сонце знищило гігантську планету: вчені зробили сенсаційне відкриття

02:33

Врожаю вистачить із запасом, але є нюанс: чому аграрії опинилися у великому мінусі

01:06

Пропозиція про перемир'я між РФ та Україною: у FT дізналися про відповідь Путіна

14 вересня, понеділок
23:58

Про хімію можна забути: сантехнік розкрив спосіб прочищення засмічення за хвилиниВідео

23:33

Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

23:07

Десятки дронів готові до ударів: у The Telegraph дізналися про нову базу запусків РФ

22:48

Штраф 34 тис. грн та позбавлення прав: для водіїв готують нові покарання

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибирання
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти