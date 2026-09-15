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ЗСУ рознесли Сизранський НПЗ та завод БпЛА "Атлант Аэро": нові деталі

Руслана Заклінська
15 вересня 2026, 13:37
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Удар по НПЗ завдали підрозділи Deep Strike ССО спільно із СБС та СБУ.
ЗСУ рознесли Сизранський НПЗ та завод БпЛА 'Атлант Аэро': нові деталі
Пожежа на НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Україна уразила Сизранський НПЗ та підприємство "Атлант Аэро"
  • На Сизранському НПЗ пошкоджено установку АВТ-6 та резервуарний парк
  • На НПЗ "Славянск ЭКО" знищено та пошкоджено резервуари

У ніч на 15 вересня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії та підприємство "Атлант Аэро" у Таганрозі Ростовської області. На обох об'єктах зафіксували вибухи та пожежі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На території Сизранського НПЗ було зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 та резервуарний парк.

відео дня

Сизранський НПЗ входить до структури російської "Роснефти" та здатний переробляти близько 8,9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне та інші нафтопродукти, частина яких використовується для забезпечення потреб російських військ.

ЗСУ рознесли Сизранський НПЗ та завод БпЛА 'Атлант Аэро': нові деталі
НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Сили спеціальних операцій уточнили, що удар по заводу завдали підрозділи Deep Strike спільно із Силами безпілотних систем та СБУ. За їхніми даними, кілька дронів досягли цілей, після чого на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Також було уражено підприємство "Атлант Аэро" у Таганрозі. Генштаб повідомив про вибухи та пожежу на його території. Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотників і комплектувальних, зокрема ударно-розвідувальних БпЛА "Молния" та деталей для дронів "Орион".

Крім того, Генштаб повідомив про результати удару по НПЗ "Славянск ЭКО" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю 13 вересня. За результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення трьох і пошкодження восьми резервуарів.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні удари є відповіддю на російські атаки по енергетиці, логістиці та критичній інфраструктурі.

"Наші відповіді їм за це – відчутні. Є нові результати Сил оборони України щодо НПЗ у Сизрані, також було влучання у Таганрозі по підприємству з виробництва дронів, майданчику підготовки й пуску дронів в Орловському регіоні. Були влучання і в Чорному морі", - заявив глава держави.

Він подякував українським військовим за ефективність далекобійних ударів та наголосив, що тиск на Росію має сприяти припиненню війни.

Чи припинить Україна удари по російських НПЗ - думка експерта

Україна не планує зупиняти удари по енергетичних об’єктах Росії, які використовуються для підтримки війни. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, розвиток українського виробництва безпілотників і ракетних технологій у майбутньому може дозволити завдавати ще більшої шкоди російській нафтовій інфраструктурі.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії, адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії", - заявив Загородній.

Експерт також зазначив, що на міжнародному рівні Україна продовжує говорити про прагнення до миру, оскільки це важливо для збереження підтримки партнерів. Водночас, за його словами, удари по об’єктах, які забезпечують російську військову машину, залишаються одним із напрямів протидії агресії.

Енергетичне перемир'я - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив про початок енергетичного перемир'я між Україною та Росією. За його словами, угода стосується саме атак на енергетичну інфраструктуру і, за твердженням, має поширюватися на обидві сторони.

Президент Зеленський повідомив про готовність України припинити удари по російських енергетичних об'єктах за умови взаємності і надійних гарантій від партнерів. У заяві він перелічив, що йдеться про захист енергетики, портів, логістики та інших об'єктів, необхідних для життя цивільного населення.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про масовану ракетну атаку по Таганрогу з численними пожежами та пошкодженнями інфраструктури. За даними джерел, внаслідок ударів сталося загоряння великого НПЗ у Сизрані і пошкоджено склад Ozon в Таганрозі.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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