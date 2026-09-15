Кидала косметику в обличчя: у соцмережах згадали божевільні витівки Оксани Марченко

Прихильниця Путіна Марченко ще до війни вирізнялася грубістю та зарозумілістю.

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Оксана Марченко / колаж: Главред, фото: t.me, Оксана Марченко

Коротко:

Що робила Марченко

Про які її грубі вчинки йдеться

У соціальній мережі Threads часто набирають велику популярність дописи, присвячені українським зіркам. Аудиторія любить ділитися своїм досвідом спілкування зі знаменитостями.

Особливий інтерес, звісно ж, викликає дивна поведінка селебріті, їхні помилки чи грубість щодо простих людей. Цього разу став вірусним допис, який містив най"кринжовіші" вчинки.

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Путіністка Марченко тепер веде релігійне шоу / Скріншот відео

Одна з користувачок згадала скандальну путіністку Оксану Марченко, яка зараз живе в терористичній Росії разом зі своїм чоловіком-втікачем Віктором Медведчуком.

Користувачі зазначають, що навіть до Житомирської області путіністка літала на вертольоті.

Крім того, інші люди зазначали, що вона була дуже зарозумілою і вимагала, щоб з нею розмовляли російською мовою.

Марченко та її витівки / Скріншот Threads

Ще користувачі соцмереж розповіли, що Марченко кидала візажистам у обличчя косметику, коли їй не подобався макіяж.

Марченко та її витівки / Скріншот Threads

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Про особу: Оксана Марченко Оксана Марченко - колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.

19 лютого 2021 року РНБО України ввела санкції щодо Марченко за фінансування тероризму, збройної та інформаційної агресії Росії проти України. Фігурантка бази "Миротворець". У квітні 2023 року Марченко було оголошено в розшук як особу, яка переховувалася від досудового розслідування з 24 березня 2023 року.

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