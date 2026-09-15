Аніта Луценко показала обличчя нового обранця - з ким зустрічається тренерка

Ви дізнаєтеся:
- Аніта Луценко показала свого нового обранця
- Що відомо про минулі стосунки зірки
Популярна українська фітнес-тренерка та інфлюенсерка Аніта Луценко більше не приховує змін у особистому житті. Про новий роман зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Майже через рік після розставання спортсменка відверто зізналася, що її серце знову зайняте. Тренерка поділилася серією чорно-білих романтичних знімків, зроблених на балконі однієї з київських багатоповерхівок. На кадрах пара ніжно обіймається і милується панорамою столиці.
Хоча Аніта не стала приховувати обличчя свого обранця від підписників, його ім’я та подробиці їхнього знайомства вона поки що тримає в таємниці. Публікацію знаменитість залишила без докладних коментарів, лаконічно вказавши лише геолокацію.
Попередні тривалі стосунки Аніти Луценко з цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим завершилися в грудні 2025 року. Тоді спортсменка зізналася, що причиною розставання стало згасання почуттів. Від цього союзу тренер виховує доньку Мію, яка народилася у 2016 році.
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Про персону: Аніта Луценко
Аніта Луценко - українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.
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