Аніта Луценко показала обличчя нового обранця - з ким зустрічається тренерка

Відома українська фітнес-тренерка опублікувала чуттєві знімки в обіймах нового коханого через рік після розірвання цивільного шлюбу.

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Аніта Луценко показала коханого / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аніта Луценко

Ви дізнаєтеся:

Аніта Луценко показала свого нового обранця

Що відомо про минулі стосунки зірки

Популярна українська фітнес-тренерка та інфлюенсерка Аніта Луценко більше не приховує змін у особистому житті. Про новий роман зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Майже через рік після розставання спортсменка відверто зізналася, що її серце знову зайняте. Тренерка поділилася серією чорно-білих романтичних знімків, зроблених на балконі однієї з київських багатоповерхівок. На кадрах пара ніжно обіймається і милується панорамою столиці.

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Аніта Луценко з бойфрендом / фото: instagram.com, Аніта Луценко

Хоча Аніта не стала приховувати обличчя свого обранця від підписників, його ім’я та подробиці їхнього знайомства вона поки що тримає в таємниці. Публікацію знаменитість залишила без докладних коментарів, лаконічно вказавши лише геолокацію.

Аніта Луценко - особисте життя / фото: instagram.com, Аніта Луценко

Попередні тривалі стосунки Аніти Луценко з цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим завершилися в грудні 2025 року. Тоді спортсменка зізналася, що причиною розставання стало згасання почуттів. Від цього союзу тренер виховує доньку Мію, яка народилася у 2016 році.

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Про персону: Аніта Луценко Аніта Луценко - українська спортсменка, професійний тренер, відомий фахівець зі схуднення, телеведуча ("Зважені та щасливі"). Майстер спорту та срібна чемпіонка Європи зі спортивної аеробіки, багаторазова чемпіонка України з аеробіки та фітнесу, пише Вікіпедія.

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