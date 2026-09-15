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Долар пішов угору, а євро подешевшав: зʼявився новий курс валют на 16 вересня

Інна Ковенько
15 вересня 2026, 15:53
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Національний банк України оприлюднив оновлені курси валют на середу, 16 вересня.
Курс валют на 16 вересня
Курс валют на 16 вересня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме валюта 16 вересня
  • На скільки зміцнів долар
  • Як змінився курс євро та злотого

На середу, 16 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Курс долара дещо зміцнів відносно гривні, а євро показав незначний спад. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 16 вересня

На середу офіційний курс долара США зміцнив свої позиції відносно гривні. НБУ посилив курс американської валюти на 2 копійки - до 44,63 гривні за долар.

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Курс євро на 16 вересня

Курс євро на середу показав незначний спад. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,51 гривні за один євро, тобто на 1 копійку менше, ніж 15 вересня.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого на 16 вересня

Курс злотого майже не змінився. НБУ збільшив курс польської валюти до гривні на 16 вересня порівняно з 15 вересня на 1 копійку - до 11,87 гривень.

Яким буде курс долара та євро до кінця тижня

Український валютний ринок у період із 14 до 20 вересня навряд чи зазнає різкого погіршення. Водночас напередодні осінньо-зимового періоду ринок залишатиметься чутливим до нових атак РФ по енергетичній та критичній інфраструктурі. Про це розповів Главреду директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За прогнозом банкіра, у період 14-20 вересня долар на міжбанку може коливатися в межах 44,4-44,8 грн, а євро - 51-52,5 грн. На готівковому ринку американська валюта може перебувати в діапазоні 44,5-45 грн, євро - 51-52,5 грн.

"Тому й цього разу ринок залишиться керованим із поступовими, а не різкими курсовими змінами. Воєнні обставини можуть швидко скоригувати будь-який прогноз, однак за нинішнього набору факторів долар у період 14-20 вересня навряд чи вийде за межі 44,5-45 грн, а євро - 51-52,5 грн", - зазначив Лєсовий.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини за темою

Як писав Главред, на вівторок, 15 вересня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар стрімко полетів угору, а євро обвалився. Курс злотого відносно гривні також показав спад.

Нагадаємо, експерт Андрій Шевчишин говорив, що у разі поліпшення ситуації на Близькому Сході, зниження ціни на нафту нижче 80 доларів та відновлення експортних маршрутів долар може утриматися на рівні 44,75–45,25 грн, євро - 52–52,50 грн.

Водночас фінансист та економіст Сергій Фурса вважає, що курс долара може наблизитися до позначки 51 грн уже найближчими роками.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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