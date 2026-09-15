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"Ось такий піст": Мірзоян значно схуд після відмови від трьох продуктів

Христина Трохимчук
15 вересня 2026, 12:32
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Український співак влаштував собі тривале випробування.
Арсен Мірзоян - схуднення
Арсен Мірзоян - схуднення / колаж: Главред, скрін із відео

Ви дізнаєтеся:

  • На скільки кілограмів схуд Арсен Мірзоян за три місяці
  • Від яких трьох звичних продуктів повністю відмовився артист

Український співак Арсен Мірзоян поділився результатами своєї роботи над собою. В інтерв'ю Славі Дьоміну виконавець розповів, що вирішив влаштувати для себе тривалий піст і продовжує дотримуватися його досі.

Всього за три літні місяці артисту вдалося скинути сім кілограмів завдяки усвідомленому перегляду щоденного раціону. Він повністю відмовився від кількох продуктів, до яких раніше звик.

відео дня

"Я не вживав алкоголь, не їв м’яса та не їв солодке. М’яса все літо не їв і досі. Ось такий піст. Але рибу їм", - зізнався артист.

Арсен Мірзоян схуд на 7 кілограмів
Арсен Мірзоян схуд на 7 кілограмів / скрін з відео

Мірзоян зазначив, що найважчим виявився перший місяць без звичних м’ясних страв. Втім, з часом організм повністю адаптувався до нового режиму харчування. Незважаючи на відчутні результати, співак не поспішає зараховувати себе до вегетаріанців. За його словами, це лише тимчасовий період і свідоме обмеження, а не кардинальна зміна способу життя.

Як зараз виглядає Арсен Мірзоян
Як зараз виглядає Арсен Мірзоян / скріншот із відео

Артист підкреслив, що не звертався за рекомендаціями до дієтологів чи лікарів. Рішення перейти на такий раціон стало його особистим експериментом для перевірки власної витримки та оцінки самопочуття.

"Я хочу подивитися на свої аналізи, до чого це призведе. Можливо, треба завʼязувати", - з посмішкою підсумував Мірзоян.

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Про персону: Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян - український співак, учасник шоу "Голос країни" (1 сезон). Заслужений артист України (2020). У шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко, повідомляє Вікіпедія.

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