"Хоче бути як тато": син Козловського пішов стопами зірки

Ви дізнаєтеся:
- Як Оскар допомагає зірковому татові на саундчеках
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Український співак Віталій Козловський поділився зі своїми шанувальниками в Instagram зворушливим роликом із дворічним сином Оскаром, який уже стає частим гостем на татових концертах і головною підтримкою за лаштунками.
На відео маленький Оскар прийшов підтримати батька під час підготовки до чергового виступу. Малюк активно прогулювався концертним майданчиком, танцював, пробував грати на гітарі й навіть попросив увімкнути його улюблену композицію з репертуару тата - "Краса та розлука".
На одному з кадрів хлопчик зображений у навушниках і з мікрофоном у руках, наслідуючи батька. Саундчек завершився щирою дитячою реакцією - оцінивши старання тата, Оскар захоплено вигукнув: "Браво!".
"Моє головне джерело мотивації та натхнення", - не стримав емоцій Віталій Козловський.
Миле відео викликало хвилю розчулення серед підписників артиста, які засипали хлопчика компліментами в коментарях. Не залишилася осторонь і дружина співака Юлія Бакуменко.
"Котусик. Як же він хоче бути як тато", - написала дружина артиста.
Шанувальники виконавця також відзначили особливий контакт між батьком і сином, підкресливши, що мати такого маленького натхненника - справжня радість.
"Це щастя - мати такого мотиватора! Радіємо за вас".
"Діти - наше все. Приємно спостерігати за Віталієм у ролі батька".
"Який класний малюк, у нього яскраве майбутнє".
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Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.
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