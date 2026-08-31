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Зарплати в Україні різко змінились - хто отримує найбільше

Юрій Берендій
31 серпня 2026, 18:27
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Середня зарплата в Україні у липні знизилася до 32 243 грн. Виплати найвищі у сфері інформації та телекомунікацій - 78 716 грн.
Зарплати в Україні різко змінились - хто отримує найбільше
Зарплати в Україні - темпи зростання різко сповільнилися у липні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Середня зарплата в Україні знизилася до 32 243 грн
  • Найбільше платять у Києві та сфері IT і телекомунікацій
  • У липні темпи зростання зарплат помітно сповільнилися

Середня зарплата в Україні у липні 2026 року знизилася на 1,6% порівняно з червнем і становила 32 243 грн. Водночас у річному вимірі номінальна оплата праці зросла на 21,7%, а реальна - на 12,9%. Про це йдеться в офіційному звіті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень оплати праці серед регіонів зафіксували у Києві - 49 463 грн. Далі йдуть Луганська область із показником 35 367 грн та Київська область - 33 268 грн.

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Зарплати в Україні різко змінились - хто отримує найбільше
/ Скріншот

Найнижчі середні виплати припали на Чернівецьку та Кіровоградську області. Там працівники отримували відповідно 23 354 грн та 23 532 грн.

За видами економічної діяльності розрив ще суттєвіший. Найбільші доходи зафіксували у сфері інформації та телекомунікацій - 78 716 грн на місяць.

Натомість найнижчий показник Держстат зафіксував в освіті - 20 237 грн. Таким чином, різниця між цими сферами перевищує 58 тис. грн.

Зарплати в Україні різко змінились - хто отримує найбільше
/ Фото: Державна служба статистики України

"Порівняно з червнем середня зарплата у липні знизилася на 1,6% – із 32 783 грн до 32 243 грн. Така динаміка є нетиповою для липня: зазвичай у цей місяць середня зарплата у гривневому вираженні зростає порівняно з червнем", - вказали аналітики Forbes Ukraine.

У річному вимірі темпи зростання номінальної зарплати також почали втрачати динаміку. За розрахунками експертів, у липні показник становив 21,7% проти рекордних 25,4% у червні.

Найпомітніше сповільнення зафіксували у торгівлі - на 14 відсоткових пунктів. Якщо у червні річний приріст становив 26,5%, то в липні він скоротився до 12,5%.

Окремою проблемою залишається заборгованість перед працівниками. Станом на 1 серпня 2026 року роботодавці в Україні заборгували із зарплат 3,8 млрд грн.

Виплати в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо одноразових виплат окремим категоріям громадян. Уряд визначив категорії отримувачів і розміри допомоги, зокрема найвища сума для осіб з особливими заслугами. Найбільша виплата становить 3100 гривень, для інвалідів I групи внаслідок війни також 3100 гривень, а перерахування має бути завершене до 24 серпня 2026 року.

Кабінет Міністрів представив прогноз економічного розвитку і можливі сценарії зростання доходів населення. Прогноз передбачає, що середня зарплата 44 083 грн може бути досягнута у 2029 році за оптимістичним сценарієм. За цим сценарієм середня номінальна зарплата зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028 році і досягне 44 083 грн у 2029 році, а інфляція знизиться відповідно до 107,5% у 2028 році і 105,9% у 2029 році за прогнозом уряду.

Кабінет Міністрів також ініціював зміни у правилах нарахування пенсій і запропонував зафіксувати базову частину пенсії. У проєкті закону передбачено базову пенсію у розмірі 6000 гривень для громадян з повним трудовим стажем. У документі вказано, що повний стаж становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, а уряд орієнтується на коефіцієнт заміщення на рівні 40% замість нинішніх 20–25%.

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Про джерело: Державна служба статистики України

Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

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