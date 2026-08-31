Зарплати в Україні різко змінились - хто отримує найбільше

Середня зарплата в Україні у липні знизилася до 32 243 грн. Виплати найвищі у сфері інформації та телекомунікацій - 78 716 грн.

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Зарплати в Україні - темпи зростання різко сповільнилися у липні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Середня зарплата в Україні знизилася до 32 243 грн

Найбільше платять у Києві та сфері IT і телекомунікацій

У липні темпи зростання зарплат помітно сповільнилися

Середня зарплата в Україні у липні 2026 року знизилася на 1,6% порівняно з червнем і становила 32 243 грн. Водночас у річному вимірі номінальна оплата праці зросла на 21,7%, а реальна - на 12,9%. Про це йдеться в офіційному звіті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень оплати праці серед регіонів зафіксували у Києві - 49 463 грн. Далі йдуть Луганська область із показником 35 367 грн та Київська область - 33 268 грн.

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Найнижчі середні виплати припали на Чернівецьку та Кіровоградську області. Там працівники отримували відповідно 23 354 грн та 23 532 грн.

За видами економічної діяльності розрив ще суттєвіший. Найбільші доходи зафіксували у сфері інформації та телекомунікацій - 78 716 грн на місяць.

Натомість найнижчий показник Держстат зафіксував в освіті - 20 237 грн. Таким чином, різниця між цими сферами перевищує 58 тис. грн.

/ Фото: Державна служба статистики України

"Порівняно з червнем середня зарплата у липні знизилася на 1,6% – із 32 783 грн до 32 243 грн. Така динаміка є нетиповою для липня: зазвичай у цей місяць середня зарплата у гривневому вираженні зростає порівняно з червнем", - вказали аналітики Forbes Ukraine.

У річному вимірі темпи зростання номінальної зарплати також почали втрачати динаміку. За розрахунками експертів, у липні показник становив 21,7% проти рекордних 25,4% у червні.

Найпомітніше сповільнення зафіксували у торгівлі - на 14 відсоткових пунктів. Якщо у червні річний приріст становив 26,5%, то в липні він скоротився до 12,5%.

Окремою проблемою залишається заборгованість перед працівниками. Станом на 1 серпня 2026 року роботодавці в Україні заборгували із зарплат 3,8 млрд грн.

Виплати в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо одноразових виплат окремим категоріям громадян. Уряд визначив категорії отримувачів і розміри допомоги, зокрема найвища сума для осіб з особливими заслугами. Найбільша виплата становить 3100 гривень, для інвалідів I групи внаслідок війни також 3100 гривень, а перерахування має бути завершене до 24 серпня 2026 року.

Кабінет Міністрів представив прогноз економічного розвитку і можливі сценарії зростання доходів населення. Прогноз передбачає, що середня зарплата 44 083 грн може бути досягнута у 2029 році за оптимістичним сценарієм. За цим сценарієм середня номінальна зарплата зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028 році і досягне 44 083 грн у 2029 році, а інфляція знизиться відповідно до 107,5% у 2028 році і 105,9% у 2029 році за прогнозом уряду.

Кабінет Міністрів також ініціював зміни у правилах нарахування пенсій і запропонував зафіксувати базову частину пенсії. У проєкті закону передбачено базову пенсію у розмірі 6000 гривень для громадян з повним трудовим стажем. У документі вказано, що повний стаж становить 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, а уряд орієнтується на коефіцієнт заміщення на рівні 40% замість нинішніх 20–25%.

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