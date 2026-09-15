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Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода

Анна Косик
15 вересня 2026, 09:23оновлено 15 вересня, 09:53
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Експерти оцінили, наскільки вигідним для обох сторін може бути перемир'я та яких наслідків після його припинення слід чекати.
Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода
Енергетичне перемир'я може як і зіграти на руку Україні, так і виграти час для Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чи зможуть Україна та РФ за сприяння США досягнути реальної угоди
  • Як Україна може використати час перемир'я
  • Чим небезпечне для України енергетичне перемир'я з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і країна-агресор Росія нібито домовилися не завдавати ударів по енергетичних об'єктах одна одної. Однак багато хто скептично поставився до цієї заяви.

Главред дізнався, чи справді можливе енергетичне перемир'я між РФ та Україною, для кого воно буде більш вигідним, скільки потенційно триватиме та які матиме наслідки.

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Чи можна довіряти заявам Трампа про перемир'я

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна звернув увагу на те, що зі сказаного президентом США не випливає жодних конкретних деталей перемовного процесу, а тому до слів американського лідера варто ставитися з обережністю.

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода
Фесенко радить ставитися до заяви Трампа стримано / фото: скріншот з YouTube

"Бо Трамп - це Трамп. Я будь-яку заяву Трампа сприймаю дуже стримано. Не треба її сприймати як за істину в останній інстанції, що все вже домовлено, все зроблено. Трамп живе в паралельній реальності", - пояснив він.

Політолог згадав минулорічну спробу досягнути аналогічної угоди, яка на той момент не була підкріплена узгодженим документом і зрештою розвалилася через небажання Москви виконувати домовлене.

"Все зірвалося, тому що не було узгодженого документа, американці вели окремо переговори з росіянами, окремо з нами. Нібито домовилися, а врешті-решт все зірвалося, росіяни відмовилися це виконувати. Зараз може бути схожа історія" - попередив Фесенко.

Політолог також пояснив причини поспішного оголошення Трампом енергетичного перемир'я. Мова йде про наближенням проміжних виборів до Конгресу США та рекордні ціни на дизельне пальне всередині країни.

"Для нього важливо оголосити про це, бо він сподівається, що як із цінами на нафту, коли він неодноразово робив заяви про припинення вогню, і це мало ефект - зниження ціни на нафту. Зараз він сподівається на такий же ефект", - зазначив він.

Політолог додав, що самого американського президента насправді може менше цікавити практична реалізація перемир'я, ніж короткостроковий інформаційний ефект від самого анонсу для внутрішньої аудиторії США.

На яких умовах Україна готова зупинити удари по Росії

У відповідь на заяву Трампа своє бачення ситуації виклав президент Володимир Зеленський. Глава держави пояснив, що готовність Києва відмовитися від ударів по критичній інфраструктурі РФ прямо залежить від того, наскільки серйозними виявляться наміри Москви.

"Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього", - написав Зеленський у Telegram.

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Президент також уточнив деталі дипломатичного процесу, який стоїть за цією ініціативою. За його словами, від американської сторони справді надійшла пропозиція про взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі, однак поки що бракує підтверджень готовності другої сторони конфлікту рухатися далі.

"Росія наразі не демонструє справжньої готовності завершити війну", - наголосив Зеленський.

Яку вигоду може отримати Україна від паузи в ударах по енергетиці

Енергетичний експерт Андрій Закревський в етері телеканалу "Апостроф" заявив, що пауза в обстрілах вигідна обом сторонам конфлікту, але з різних причин: Києву вона дає час на підготовку до холодів, а Москві - шанс відремонтувати те, що вже пошкоджено.

Водночас тимчасове перемир'я, за словами експерта, не повинне відміняти стратегію України з тиску на РФ задля закінчення війни.

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода
Закревський вважає, що енергетичне перемир'я буде вигідним як для України, так і для РФ. / фото: скріншот з YouTube

"Якщо б ми не тиснули на них, якщо б ми не поставили їх з бензином в ту саму ситуацію, в яку вони нас поставили з генерацією електроенергії, то і перемовин би не було. Ми приходимо до чергового тупіка в війні, а коли тупіків в війні стає все більше, війна закінчується", - пояснив Закревський.

Також експерт оцінив ймовірність укладення домовленості про припинення ударів на 60–70%.

Чому Путін не поспішає з енергетичною угодою до зими

Тоді як українська сторона формулює свої умови щодо енергетичного перемир'я публічно, за лаштунками перемовин точиться окрема гра. Про це повідомило видання Financial Times.

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода
Путін не поспішає підтримувати рішення про енергетичне перемир'я / фото: t.me/news_kremlin

Журналісти поспілкувалися з джерелами, обізнаними з позицією Москви, і з'ясували, що керівництво Кремля не має наміру квапитися з фіксацією домовленостей щодо енергетичного перемир'я.

"Путін не хоче укладати угоду до зими", - розповіли співрозмовники медіа.

Які пастки приховує енергетичне перемир'я

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко у Facebook попередив, що енергетичне перемир'я може бути більш вигідним для Росії.

"Енергетичне перемир'я, якщо воно буде досягнуто і буде дотримано, означатиме, що в Путіна буде знято дві глобальні проблеми: черги на АЗС перестануть дратувати населення, а Кремль зможе вирішити енергетичну проблему Криму, Севастополя та ряду областей Росії", - зазначив він.

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода
На думку Денисенка, енергетичне перемир'я без розблокування портів неможливе / фото: скріншот з YouTube

Водночас, за оцінкою Денисенка, ключовий економічний важіль знаходиться зовсім не в площині енергетики, а у морській блокаді. Саме тому, вважає експерт, повноцінна угода про перемир'я без розблокування портів не влаштовує жодну зі сторін конфлікту.

"Енергетичне перемир'я неможливе без повного розблокування Азовського та Чорного морів. А це вже не підходить Путіну, бо саме блокада портів ставить економіку України на межу колапсу. Заборона ударів по танкерам при продовженні блокади портів Одеси є явно нерівноцінним обміном", - резюмував Денисенко.

Тому, на думку експерта, Путін, найімовірніше, гратиме у зрив перемовин руками України.

Навіщо Кремлю потрібна пауза в ударах по енергетиці

Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко на своєму YouTube-каналі звернув увагу на те, що будь-яке рішення про паузу Кремль ухвалюватиме лише після спроби максимально ослабити Україну іншими засобами.

"Росія може розраховувати ослабити Україну зараз ударами по цивільній інфраструктурі, торгових мережах, логістиці, виробництвах, портовій інфраструктурі, а тоді погодитися на енергетичне перемир'я", - сказав експерт.

Мусієнко також припустив, що готовність Москви піти на такий крок може бути пов'язана не лише з енергетикою, а й із ширшою домовленістю між Вашингтоном та Кремлем щодо перебігу американської виборчої кампанії.

"Можливо, Кремль буде готовий піти на енергетичне перемир'я, щоби дати можливість республіканцям перемогти на проміжних виборах. Це може бути частиною угоди Вашингтона і Москви. Ймовірно, про це Путін і Трамп говорили під час своєї телефонної розмови", - заявив він.

Експерт попередив, що подібний "подарунок" Трампу напередодні виборів може супроводжуватися прихованою вимогою до Вашингтона синхронізувати тиск на Київ у питанні подальшої допомоги.

До якого терміну може діяти енергетичне перемир'я

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері телеканалу "Київ24" пов'язав можливу тривалість перемир'я з дипломатичним календарем Кремля на найближчі місяці.

"Висловлю свою особисту думку. Вікно можливостей для функціонування саме "енергетичного перемир'я" буде десь до другої половини грудня", - сказав він.

Аналітик пояснив, чому саме цей часовий проміжок видається йому найбільш реалістичним: кремлівському диктатору Володимиру Путіну потрібно розіграти вигідну для себе карту у стосунках із Дональдом Трампом напередодні виборів до Конгресу, а також провести дві особисті зустрічі з американським лідером та головою Китаю Сі Цзіньпіном.

"Російському диктатору доведеться двічі зустрітися з Трампом та лідером Китаю - на саміті АТЕС у листопаді та на саміті G20 у Маямі", - зауважив Чаленко.

При цьому експерт наголосив, що навіть короткий перепочинок дасть Україні можливість зміцнити енергосистему та наростити запаси ракет для Patriot.

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода
Patriot / Інфографіка: Главред

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Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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