Кім Чен Ин видав нову заяву про війну в Україні та дав обіцянку Путіну

Лідер КНДР надіслав листи Путіну та Сі Цзіньпіну.

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Зустріч Володимира Путіна і Кім Чен Ина / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Кім Чен Ин пообіцяв поглиблювати співпрацю з РФ

Він висловив упевненість у перемозі РФ

Пхеньян також планує розвивати дружбу з Китаєм

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір поглиблювати відносини з Москвою та висловив упевненість у перемозі Росії у війні проти України. Як пише Reuters, про це лідер КНДР заявив у листі у відповідь на привітання російського лідера Володимира Путіна з 78-ю річницею заснування Північної Кореї.

У своєму листі Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян налаштований "всеосяжно" розширювати співпрацю з Москвою. Лідер КНДР також пообіцяв "незмінну підтримку" Володимиру Путіну та російському народу.

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Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Крім того, Кім Чен Ин заявив, що переконаний у перемозі Росії у нинішній "священній війні за захист безпекових інтересів країни та міжнародної справедливості". Reuters зазначає, що ці слова стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Водночас аналогічне привітання Кім Чен Ин надіслав і голові КНР Сі Цзіньпіну, який також привітав Північну Корею з річницею. У відповідь Пхеньян заявив про намір розвивати дружбу з Китаєм та сприяти спільній соціалістичній справі.

Чим може обернутися для РФ залучення військ КНДР - думка експерта

У Кремлі можуть перетворити Воронеж на хаб для військових і робітників із Північної Кореї. Це, за словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, може спричинити локальні прояви ксенофобії серед місцевого населення.

В інтерв’ю Главреду він зазначив, що росіянам уже знайома практика залучення іноземної робочої сили. Водночас можливе невдоволення місцевих, на його думку, швидко придушуватимуть силовики.

"Громадянам РФ не звикати: кого тільки в Росію не завозили – і китайців, індусів та інших. Якщо раптом хтось наважиться обуритися, то ними займеться Росгвардія та поліція, які захищатимуть північнокорейських військових та робітників, а не росіян", - сказав Жданов.

Експерт додав, що навіть можливі конфлікти через присутність північнокорейців навряд чи матимуть масштабний характер.

Співпраця КНДР в Росією - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, заступник керівника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що КНДР перекинула до Росії 8500 військових із групою операторів безпілотників. Скібіцький зазначив, що серед цієї групи близько 400 операторів дронів, близько 1000 інженерів і саперів.

Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що Москва веде переговори з Пхеньяном про постачання балістичних ракет і додаткового контингенту військових. Черняк зауважив, що Кремль просив зокрема балістичні ракети KN-30 для посилення ударного потенціалу.

Моніторингові канали повідомили про підвищену загрозу застосування північнокорейської балістики по Києву. Вони попередили про можливість залпу може перевищити десяток ракет під час такої атаки.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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