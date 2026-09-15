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Нацвідбір-2027 отримав нового музичного продюсера: хто замінить Джамалу

Христина Трохимчук
15 вересня 2026, 13:39
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"Суспільне Мовлення" оголосило про початок Національного відбору.
Хто став продюсером
Хто став продюсером Нацвідбору-2027 / колаж: "Главред", фото: instagram.com, Джамала; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Хто став музичним продюсером Національного відбору
  • Як зміниться Національний відбір на Євробачення-2027

Україна візьме участь у 71-му пісенному конкурсі Євробачення-2027, який відбудеться в Болгарії, повідомляє "Суспільне Мовлення". В умовах складної ситуації з безпекою та потенційних зимових викликів організатори мають намір зробити все можливе, щоб гідно представити країну на головній музичній сцені Європи.

Прийом заявок на участь у Національному відборі триватиме з 15 вересня до 2 листопада 2026 року включно. Ім’я фіналіста, який представлятиме Україну, стане відомо в лютому 2027 року. Через ризики для безпеки формат проведення фіналу буде адаптовано до поточних реалій.

відео дня

"Євробачення сьогодні - надзвичайно важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі - це насамперед про суб’єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу", - вважає голова правління "Суспільного Мовлення" Микола Чернотицький.

Євробачення 2027 - Україна підтвердила участь
Євробачення 2027 - Україна підтвердила участь / фото: instagram.com, Євробачення Україна

Національний відбір на Євробачення 2027 - хто замінить Джамалу

Музичним продюсером Нацвідбору-2027 знову призначено музиканта та композитора Дмитра Шурова (Pianoбой), повідомляє "Суспільне Мовлення". Маючи успішний досвід минулих років, він допоможе розкрити потенціал нових учасників. Раніше під його керівництвом були відкриті такі масштабні хіти, як "Teresa & Maria" від alyona alyona & Jerry Heil, "Heart Of Steel" від TVORCHI, "Place I Call Home" від Ziferblat та "LaLaLa" від YAKTAK.

Сам музикант зізнається, що усвідомлює всі складнощі організації відбору у воєнний час. Він зазначив, що через напружену ситуацію артисти ретельно зважують ризики, перш ніж прийняти рішення про участь у конкурсі.

Дмитро Шуров - новий продюсер
Дмитро Шуров - новий продюсер Нацвідбору-2027 / фото: Суспільне

"Я усвідомлюю, що кожен наступний відбір може бути складнішим за попередні як через нашу спільну трагедію війни, так і тому, що не так багато артистів зараз готові ризикувати й вкладати зусилля, кидаючи себе на громадську амбразуру. Втім, ми з командою мислимо в перспективі довгої історичної дистанції, адже кожне "сьогодні" створює кожне "завтра", - прокоментував Дмитро Шуров.

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Євробачення-2027

Пісенний конкурс "Євробачення-2027" офіційно відбудеться в Болгарії, у приморському місті Бургас.

Право приймати 71-й конкурс країна отримала завдяки перемозі співачки DARA з піснею "Bangaranga" на "Євробаченні-2026" у Відні.

Організатори в особі Європейського мовного союзу (EBU) та Болгарського національного телебачення (BNT) обрали Бургас серед інших претендентів (Софія, Варна, Пловдив) завдяки його сучасній інфраструктурі та технічному потенціалу.

Усі основні етапи конкурсу відбудуться в прямому ефірі на багатофункціональній "Arena Burgas", відкритій у 2023 році. Перший півфінал відбудеться 11 травня 2027 року, другий півфінал - 13 травня 2027 року, гранд-фінал - 15 травня 2027 року.

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