В Україні 'впала' ціна на один популярний овоч: скільки коштує тепер

На овочеву продукцію дуже сильно повпливали посушливі дні.

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Ціни на продукти / колаж: Главред, фото: pixabay

Ключові тези:

Здорожчання овочевого сектору вдалось зупинити

Ціни на картоплю стабілізувалися майже на 23–25 гривень

Цього року були значні втрати буряка, моркви, капусти, картоплі, цибулі

Ціни на овочі цієї осені сильно зросли через літню спеку та посушливу погоду, яка вбила врожай та зменшила пропозицію якісної продукції. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, наразі вдалося зупинити здорожчання майже усього овочевого сектору.

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"Ціни на картоплю стабілізувалися наразі майже на 23–25 гривень завдяки імпорту. Він підсилив пропозицію на ринку, що дає можливості стабілізувати ціни, зокрема на овочеву культуру. У нашому випадку ми можемо говорити про картоплю", – сказав він.

Марчук також зауважив, що на овочеву продукцію, яка з'являється на полицях магазинів, дуже сильно повпливали посушливі дні, а в деяких господарствах продовжується збирання овочів.

"Втрати буряка, моркви, капусти, картоплі були дуже значними, подекуди понад 30%. Посуха не дала можливості цим культурам достигнути, ба більше, вони згоріли. На збір цибулі припав пік опадів, тому через них не було можливості її зібрати. Вона псувалася, тому якісної пропозиції зараз мало. Однак це частково буде компенсуватися імпортом", - підкреслив він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати. Вартість цих категорій продуктів підвищуватиметься не лише взимку, а й навесні.

Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин заявив, що ціни на яйця пішли вгору і за останній місяць динаміка росту практично 20%.

Крім того, вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Пов’язано це з подорожчанням основних складових виробництва.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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