В Україні стрімко подешевшав популярний овоч: у чому причина

Ви дізнаєтеся:
- Скільки зараз коштує морква в Україні
- Чому дешевшає овоч
В Україні знизилися ціни на моркву. Овоч дешевшає попри скорочення запасів у сховищах. Головними причинами падіння є слабкий внутрішній попит та поява на ринку значних обсягів польської продукції.
У січні ціни на моркву зростали на тлі активного попиту на якісну продукцію та обмеженої пропозиції. Торгові мережі та оптовики скуповували моркву, що призвело до її подорожчання до 28-34 грн/кг. Наприкінці березня - на початку квітня ціни почали падати до 25-30 грн/кг, передає Agro Times.
Виробники пояснюють, що попит з боку споживачів помітно впав.
Водночас, якість моркви у сховищах погіршується, тому аграрії змушені знижувати відпускні ціни, навіть попри швидке скорочення запасів.
Варто зазначити, що нинішні ціни на моркву все ще в 3,5 раза вищі, ніж на початку квітня 2024 року.
Як писав Главред, весняні заморозки завдали значної шкоди сільськогосподарським культурам в Україні. Фермери скаржаться, що через похолодання є ризик втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочевих культур.
Нагадаємо, в Україні очікується зниження ціни на цибулю вже восени 2025 року. Причиною прогнозованого падіння є очікуване зростання врожаю, стабілізація логістики та зменшення імпортної залежності. Наразі ціни в супермаркетах коливаються від 25 до 33 грн/кг.
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