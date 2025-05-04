Рекордний обвал цін: в Україні може подешевшати популярний продукт

Овоч можуть продавати дешевше 8,3 грн за нинішнім курсом.

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Ціни на цибулю / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ціни на цибулю можуть знизитись вже восени 2025 року

На це може вплинути розширення посівних площ та зменшення витрат на транспортування

В Україні очікується зниження ціни на цибулю вже восени 2025 року. Про це повідомляють аналітики EastFruit, спираючись на опитування серед учасників торгових майданчиків УкрОпт та EF Trade Platform.

Зазначається, що причиною прогнозованого падіння є очікуване зростання врожаю, стабілізація логістики та зменшення імпортної залежності. Наразі ціни в супермаркетах коливаються від 25 до 33 грн/кг.

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Аналітики пишуть, що у 2022 році ринок був сильно дестабілізований війною – окупація основних регіонів вирощування цибулі призвела до різкого дефіциту. Як наслідок, Україна була змушена імпортувати дорогу продукцію, що спричинило різке зростання цін.

"У 2023-2024 роках ситуація поступово стабілізувалась. У 2023 році середня оптова ціна восени становила 7-8 грн/кг, а у 2024 – вже 9-10 грн/кг. Попри коливання в гривнях, у доларах ціни залишались на рівні 20-29 центів за кілограм", - йдеться в повідомленні.

Анонімне опитування, проведене EastFruit, дало цікаві результати. Так, найпопулярнішим став варіант прогнозу ціни нижче 20 центів США за кг, тобто дешевше 8,3 грн за нинішнім курсом. Такий сценарій обрали 29% респондентів – і це найбільший показник серед усіх варіантів. Це свідчить про високу ймовірність рекордного здешевлення восени 2025 року.

Також відомі причини, які можуть цьому сприяти:

покращення погодних умов і, відповідно, більший урожай;

розширення посівних площ у порівнянні з попередніми роками;

стабілізація логістики в межах країни та зменшення витрат на транспортування;

зниження імпортозалежності, що робить ціни менш чутливими до зовнішніх ринків.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зауважила, що у квітні світові ціни на вершкове масло зросли на 2,9%, досягнувши нового рекорду. Це вже третій місяць поспіль, коли відзначається зростання.

Також відомо, що в Україні вже почали продавати першу полуницю. На ринках наразі кілограм свіжої ягоди коштує від 120 до 150 грн. У найближчі тижні очікується здешевлення, однак дешевої ягоди не буде. За прогнозами, ціни можуть впасти до 80–100 грн/кг у період пікового збору.

Водночас, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка заявив, що вартість молодої картоплі на сьогодні становить 100 – 130 гривень за кілограм. Ціна на неї з кожним тижнем буде зменшуватися внаслідок збільшення пропозиції як вітчизняної, так й імпортної продукції.

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