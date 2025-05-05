Інвестиція в "мінус": що буде з курсом долара в травні та чи варто купувати валюту

Прибуток з купівлі євро отримають лише ті, хто придбав валюту не пізніше початку лютого.

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Олег Пендзин спрогнозував, що буде з курсом валют у травні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Що буде з курсом долара в травні

Чи вигідно зараз купувати валюту

У першій декаді травня ситуація на валютному ринку збережеться на нинішньому рівні, але надалі - зміниться несприятливо для гривні. Яким буде курс долара в Україні та чи варто купувати валюту, розповів експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Аналітик розповів ТСН, що наразі Нацбанк стримує високу інфляцію відносно низьким і стабільним курсом долара.

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"Поки що коливання готівкового курсу будуть на рівні статистичної похибки. У травні інфляція зменшиться, бо на ринок масово надійдуть дешеві сезонні овочі не з теплиць, а з відкритого ґрунту. Ось тоді регулятор може підвищити офіційний курс долара", - сказав він.

Згідно з прогнозом Пендзина, готівковий курс долара до гривні може повернутися на рівень 42 грн/дол.

"Так би мовити, долар подорожчає завдяки здешевленню овочів", - вважає він.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред ​

Купувати чи продавати валюту

Пендзин вважає, що купівля валюти - не найкращий варіант для інвестицій.

Експерт підрахував, що з початку року готівковий долар подешевшав більш ніж на гривню, тобто це інвестиція в "мінус". Євро справді подорожчав, але вигоду у 8-9% річних матимуть лише ті, хто придбав євровалюту не пізніше початку лютого, коли курс був на мінімумі: 43,5 грн за одиницю, а не понад 47,5 грн, як у травні.

Пендзин радить вкладати гроші в гривневі ОВДП з коротким терміном дії - до одного року. За його словами, це найбільш вигідний варіант.

"Якщо річний термін інвестицій не влаштовує - можна відкрити гривневий депозитний рахунок терміном 90-100 днів. Відсотки за депозитами на три місяці сягають 17% річних, проте податки знизять чистий дохід до 13%. Це можна порівняти з величиною інфляції. Купівля валюти такого доходу не принесе, тому що курс долара не тільки не зростає, а навпаки", - пояснив експерт.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 5 травня 2025 року.

Зокрема, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,70 грн/дол., що на 11 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня впала відносно американської валюти.

Водночас курс євро відчутно знизився. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,31 грн/євро, що на 23 копійки більше, ніж 2 травня. Щодо євро гривня значно послабить свої позиції.

Нещодавно МВФ істотно поліпшив прогноз щодо курсу. У Міжнародному валютному фонді прогнозують, що долар коштуватиме понад 50 гривень лише у 2029 році.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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