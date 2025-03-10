В Україні різко змінились ціни на фрукти та овочі: що і скільки тепер коштує

Аналітики розповіли, які продукти найбільше подорожчали.

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Ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні змінилась вартість деяких овочів та фруктів

У фруктовому сегменті подорожчали найпопулярніші позиції

За останній тиждень в Україні змінилась ціна на деякі овочі. Зокрема, після двотижневого зростання подешевшала морква. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що верхня цінова межа на моркву знизилася з 34 до 30 гривень. Також подешевшала картопля - нижня цінова межа впала з 20 до 18 гривень.

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Водночас, пропозиція томату на ринку продовжує зменшуватися, а ціни зростати - з 80-85 гривень за кілограм до 85-95. Також подорожчав солодкий перець з 145-170 грн/кг до 170-190.

За словами аналітиків, броколі та цвітна капуста продавалися дешевше, ніж тижнем раніше. Ціни впали з 134-145 до 115-120 і з 140-145 до 135-140 грн/кг відповідно. При цьому подорожчав кабачок з 85-90 до 100-120 гривень за кілограм.

У сегменті зелені подорожчала зелена цибуля - верхня цінова межа підскочила зі 150 до 170 грн/кг. Водночас верхня цінова межа кропу впала з 250 до 230 грн/кг, а салат подешевшав зі 180-200 до 150-180 грн/кг.

Аналітики також додали, що фруктовий сегмент відзначився подорожчанням найпопулярніших позицій. Так, ціна на яблука піднялася з 23-35 до 25-40 гривень за кілограм, а груші підскочили з 65-95 до 110-120.

Крім того, збільшилася вартість кілограма лимона - з 65-100 грн/кг до 70-105. При цьому верхня цінова межа мандарин знизилася зі 145 до 95 гривень за кілограм.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, внаслідок чого імпортери підвищують ціни на цю продукцію.

Водночас, спостерігається зниження цін на картоплю. Причиною для цього став спад торговельної активності в цьому сегменті.

Крім того, на українському ринку фіксується поступове зниження цін на тепличні огірки. Головна причина — збільшення пропозиції продукту.

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