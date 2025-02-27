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Ціни "злетіли" майже в 4 рази за рік: в Україні дорожчає популярний продукт

Руслана Заклінська
27 лютого 2025, 18:48
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Високий попит серед оптових компаній та рітейлу й обмежена пропозиція якісної продукції сприяють росту цін.
Ціни 'злетіли' майже в 4 рази за рік: в Україні дорожчає популярний продукт
В Україні стрімко дорожчає популярний продукт / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Ціни на моркву в Україні зросли до 27−34 грн/кг
  • Головні причини подорожчання – високий попит та обмежена пропозиція якісної продукції
  • Ціна на моркву зараз у 3,6 раза вища, ніж торік у цей період

Впродовж тижня морква в Україні дорожчає. Овоч реалізовують за ціною 27−34 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж минулого тижня. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зростання цін пояснюється кількома факторами. Перш за все, попит на моркву залишається високим – її активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. Водночас пропозиція якісної продукції на ринку обмежена.

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"Пропозиція на ринку якісних коренеплодів дещо обмежена, оскільки низка господарств вважає за краще утримуватися від продажів в очікуванні подальшого зростання цін", - пояснили в EastFruit.

Наразі ціни на моркву в Україні в 3,6 раза вищі, ніж у цей же період минулого року. Проте аналітики не виключають, що нинішнє зростання вартості овоча може бути тимчасовим.

"Подальше подорожчання може мотивувати фермерів почати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення поставок і, як наслідок, до зниження цін", - зазначили аналітики.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, минулого тижня в Україні ціни на продукти змінилися нерівномірно. За даними EastFruit, капуста подешевшала до 32 грн/кг, а буряк (16-17 грн/кг), морква (28-30 грн/кг) та огірки (100-145 грн/кг) зросли в ціні.

Також у 2024–2025 роках в Україні зросла кількість спалахів африканської чуми свиней (АЧС), що може призвести до дефіциту свинини та зростання цін, повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук. За 2024 рік в Україні зафіксовано 85 осередків АЧС, а у Європі – 6 846 випадків.

Як повідомляв Главред, у лютому ціни на овочі змінювалися нерівномірно, а головними факторами стали скорочення запасів, погода та високий попит. За даними УКАБ, найбільше подорожчали капуста (+232%), морква (+130%) та картопля (+37%). Водночас ціни на помідори знизилися на 12% через зростання імпорту.

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