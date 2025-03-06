Ціна 'тане на очах': в Україні різко подешевшав популярний овоч

Зниження цін пов’язане із неготовністю покупців закуповувати цю продукцію.

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Ціни на картоплю / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ціни на картоплю знижуються

Вона в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня

Сьогодні ціни формуються в діапазоні 18-28 грн/кг

В Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Причиною для цього став спад торговельної активності в цьому сегменті. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що українські фермери почали переглядати раніше встановлені ціни на наявні партії продукції в бік зниження, незважаючи на те, що запаси картоплі в місцевих сховищах уже досить виснажені.

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За словами аналітиків, якщо ще тижнем раніше ціни на картоплю відповідної якості в Україні нерідко доходили до 30 грн/кг ($0,73/кг), то вже на сьогодні вони формуються в діапазоні 18-28 грн/кг ($0,44-0,68/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Таку ситуацію виробники пояснюють одразу кількома причинами, головною з яких є подорожчання картоплі тижнем раніше і неготовність покупців закуповувати цю продукцію за такими цінами", - йдеться в повідомленні.

Також варто додати, що наразі ціни на картоплю в Україні в середньому на 18% вищі, ніж на початку березня 2024 року.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні збільшуються ціни на моркву. Овоч реалізовують за ціною 27−34 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж раніше.

Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус заявив, що вже в березні поточного року ціни на молочні продукти знизяться.

Крім того, науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець сказала, що ціни на деякі види м'ясної продукції у березні можуть зрости. Вартість деяких позицій підніметься до 5%.

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