Ціна стрімко "летить" донизу: в Україні дешевшає улюблений овоч

Фермери не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті.

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Популярний овоч в Україні подешевшав на 11% / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чому ціна на огірки на ринку падає

Скільки коштує популярний овоч в Україні

На українському ринку фіксується поступове зниження цін на тепличні огірки. Головна причина — збільшення пропозиції продукту. Про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, практично всі тепличні комбінати України розпочали продаж продукції, що стало причиною зниження цін на огірки.

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Відтак, наразі кілограм огірків коштує 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Ще одним вирішальним чинником зниження цін у цьому сегменті стало скорочення попиту на тепличні огірки. Гуртові компанії та мережі супермаркетів цього тижня знизили обсяги закупівель місцевої продукції, посилаючись на низькі темпи збуту в роздріб", - йдеться в матеріалі.

Аналітики нагадують, що сьогодні українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірки в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці лютого 2024 року.

Фермери не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті. Тому що кількість продукції з кожним днем ​​продовжує збільшуватись, а темпи збуту даної продукції залишають бажати кращого.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні дорожчає морква. Овоч реалізовують за ціною 27−34 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж минулого тижня. Зростання цін пояснюється кількома факторами. Перш за все, попит на моркву залишається високим – її активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. Водночас пропозиція якісної продукції на ринку обмежена.

Тим часом ціни на цибулю в Україні стрімко падають. Вартість овоча наближається до мінімального значення за останні 4 роки. Через стрімке погіршення якості овоча, який перебуває в місцевих сховищах, фермери почали масово продавати цибулю.

За прогнозами головної наукової співробітниці Інституту аграрної економіки Інни Сало, у березні 2025 року ціни на овочі залишаться відносно стабільними, хоча окремі види можуть подорожчати до 5%.

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