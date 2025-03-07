Почався дефіцит: ціни на популярний овоч уже підняли на 25%

Уже з перших чисел березня в Україні виник дефіцит, а імпортери накрутили ціни.

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В Україні подорожчав популярний овоч / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

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На скільки подорожчали помідори тільки за останній тиждень

Що буде з цінами далі

В Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, внаслідок чого імпортери підвищують ціни на цю продукцію.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, на сьогоднішній день імпортні томати в Україні пропонуються до продажу по 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій овочів, що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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Таку цінову тенденцію експерти проєкту пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, зокрема виробництва Туреччини, що пов'язано зі зниженням імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови в країні-виробнику.

Аналітики нагадали, що минулого тижня імпортери та оптові компанії були зосереджені на розпродажі томату, який вони закупили ще на початку лютого поточного року. Тоді низькі темпи торговельної активності не сприяли реалізації всіх наявних обсягів продукції.

Водночас нові поставки на український ринок попереднього тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Таким чином, уже з перших чисел березня в Україні виник дефіцит помідорів, що й дало змогу імпортерам підвищити ціни.

Долар США, курс долара, інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні збільшуються ціни на моркву. Овоч реалізовують за ціною 27-34 грн/кг, що в середньому на 10% більше, ніж раніше.

Провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус заявив, що вже в березні поточного року ціни на молочні продукти знизяться.

Крім того, науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець сказала, що ціни на деякі види м'ясної продукції в березні можуть зрости. Вартість деяких позицій підніметься до 5%.

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