В Україні рекордне подорожчання на АЗС: ціни злетіли на 10-15 грн за літр

В Україні зросли ціни на бензин / WOG

В Україні станом на 19 травня, після скасування державного регулювання, ціни на пальне вирости.

Про це йдеться в щоденному моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Звернемо увагу, що роздрібні ціни на автомобільне паливо піднялися у всіх мережах АЗС.

При цьому вартість пального збільшилася на 10-15 гривень за літр.

Мережі WOG і ОККО

бензини марок А-95 і А-95 подорожчали на 11,14 і 10,15 грн/л - до 51 грн/л і 52 грн/л відповідно;

дизельне паливо в цих мережах подорожчало на 14,69 грн/л - до 57 грн/л.

Мережа KLO

до 52 грн/л виріс в ціні преміум-бензин марки А-95 (+12,43 грн / л в порівнянні з 18 травня);

до 58 грн/л (+13,24 грн/л) — дизельне паливо.

Мережа БРСМ-Нафта

дизпаливо зросло в ціні до 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Також відкоригували ціни Укр-Петроль, AMIC, Укргазвидобування і Mango.

/ enkorr.ua

Паливна криза в Україні

В Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо – 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку палива. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

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