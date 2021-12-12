В Україні підвищать газовий тариф: кому і коли доведеться розщедритися

Газовий тариф може істотно подорожчати / oilreview.kiev.ua

В Україні з 1 січня 2022 року тарифи на доставку газу змінюватися. При цьому тарифи зростатимуть нерівномірно.

У середньому розподіл газу може зрости в ціні на 4,1%, пише ГазПравда.

Це випливає з проекту рішення щодо затвердження цін, опублікованого Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП.

Зазначається, що розрахунки облгазів для сталого функціонування газорозподільних систем варіюються залежно від кількох факторів: регіону, кількості споживачів, розміру витрат.

Нові газові тарифи: до чого готуватися

За інформацією НКРЕКП, ТОВ Газпостачсервіс Вінницької області матиме найбільший тариф - 2,95 грн за кубометр (з ПДВ). У той же час, Київгаз отримає найменший тариф - 38 копійок за кубометр.

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При цьому ціни на послуги зростуть як мінімум у 25 постачальників, у тому числі Закарпатгаз збільшать з 2,136 грн за кубометр до 2,388 грн, Чернівцігаз - з 2,136 до 2,568 грн, Харківміськгаз - з 0,42 до 0,516 грн.

Водночас для Хмельницькгазу ціни на розподіл газу можуть знизити з 1,992 до 1,848 грн.

Додамо, що представлені цифри ще не затверджені, тому вони ще можуть змінитися після обговорень з громадськістю, експертами та представниками облгазів 13-15 грудня.

/ gazpravda.com.ua

Як в Україні змінять тариф ПОН

НКРЕКП анонсувала розгляд питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції Нафтогазу.

"У зв'язку з вищевказаним та за зверненням ТОВ ГК Нафтогаз України, 9 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні розглядатиме питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ ГК Нафтогаз України, а саме за ціною 7,96 грн за 1 куб.м (з ПДВ)", - зазначив регулятор.

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