В Україні 'підскочить' ціна на популярний продукт: скільки коштуватиме

Наразі магазини ще мають значні залишки, які реалізують.

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Ціни на гречку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Закупівельні ціни на гречку зросли

Фермери продають крупу за 15 тис. грн/т

Ціна на гречку в магазинах сягатиме 37-40 грн

В Україні майже вдвічі зросли закупівельні ціни на гречку, що призведе до збільшення її вартості на полицях магазинів. Про це розповіла директор крупозаводу "Озерянка" Анна Босюк, передає Укрінформ.

За її словами, цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати на виробництві.

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"Зараз іще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз - це вже орієнтовно 15 тис. грн/т", - зазначила Босюк.

Вона підкреслила, що магазини не можуть так швидко відреагувати на підняття ціни, бо мають значні залишки, які реалізують. Натомість на нову партію гречаної крупи вже роблять переоцінку в бік подорожчання.

"Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн", - додала директор крупозаводу.

Босюк також підкреслила, що гречаної крупи має вистачити як для споживання в Україні, так і на експорт.

Зростання цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ціни на огірки в Україні продовжують рости через їхній дефіцит у країні. Місцеві комбінати мають дуже мало цієї продукції, що підвищує її вартість. Водночас попит на тепличні овочі з боку покупців залишається стриманим, але при цьому стабільним.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що ціни цієї осені зростуть на молочні продукти та овочі. Крім того, варто чекати підвищення цін на яйця та курятину.

Також відомо, що зимова вартість картоплі в Україні, ймовірно, зросте до 50-55 гривень за кілограм. Саме така ціна зумовлена посухою і твердим ґрунтом, що не дозволило в деяких регіонах повноцінно зібрати врожай.

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