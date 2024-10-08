За ціною золота: ціни на картоплю можуть зрости вдвічі - прогноз аналітика

Зимова вартість картоплі в Україні, ймовірно, зросте до 50-55 гривень за кілограм. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в інтерв'ю "Українському радіо".
За словами Максима Гопки, зараз на гуртовому ринку середня ціна картоплі за кілограм коливається в діапазоні 19-22 гривень, а в супермаркетах вартість становить 30-35 гривень. Саме така ціна зумовлена посухою і твердим ґрунтом, що не дозволило в деяких регіонах повноцінно зібрати врожай.
Аналітик прогнозує, що з настанням холодів ціни на картоплю будуть зростати, адже бажаних обсягів врожаю не вдалось зібрати, тим більше овоч потребує додаткових витрат при зберіганні.
Зростання цін на картоплю також викликане підвищенням податків і прогнозованим здорожчанням пального, що вплине на логістичні витрати та транспортування до кінцевого споживача.
"Для кінцевого споживача з усіма націнками, я думаю, що ми можемо спокійно підійти до ціни 50-55 грн за кілограм, це точно. Але це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн", – розповідає аналітик.
Хто такий Максим Гопка
Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.
Ціни на продукти - останні новини
Нагадаємо, експерт Андрій Новак прогнозує, що в Україні слід очікувати "стрибків" цін на мʼясо. Враховуючи нинішні цінові пропозиції й популярність продукту, найменше ціни зростуть на курятину, а от вартість свинини до кінця року може підскочити до 12%.
Аналітики EastFruit повідомляли, що за тиждень найбільше подорожчав солодкий перець, огірки, баклажани та персики. Крім цього, зросли ціни на часник. Тепер його продають за 60-150 грн/кг, порівняно з 50-140 грн/кг минулого тижня. Гарбуз теж подорожчав - з 25-30 до 30-40 грн/кг.
Також у 2025 році ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% залежно від майбутнього курсу національної валюти. Усе — через перехід у визначенні ставок акцизу з гривні у євро.
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