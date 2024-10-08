За ціною золота: ціни на картоплю можуть зрости вдвічі - прогноз аналітика

Серед основних причин здорожчання картоплі – літня посуха і неврожай.

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В Україні суттєво здорожчає картопля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Зимова вартість картоплі в Україні, ймовірно, зросте до 50-55 гривень за кілограм. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Максима Гопки, зараз на гуртовому ринку середня ціна картоплі за кілограм коливається в діапазоні 19-22 гривень, а в супермаркетах вартість становить 30-35 гривень. Саме така ціна зумовлена посухою і твердим ґрунтом, що не дозволило в деяких регіонах повноцінно зібрати врожай.

Аналітик прогнозує, що з настанням холодів ціни на картоплю будуть зростати, адже бажаних обсягів врожаю не вдалось зібрати, тим більше овоч потребує додаткових витрат при зберіганні.

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Зростання цін на картоплю також викликане підвищенням податків і прогнозованим здорожчанням пального, що вплине на логістичні витрати та транспортування до кінцевого споживача.

"Для кінцевого споживача з усіма націнками, я думаю, що ми можемо спокійно підійти до ціни 50-55 грн за кілограм, це точно. Але це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн", – розповідає аналітик.

Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Ціни на продукти - останні новини

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