Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Цієї осені ціни підскочать одразу на цілий "кошик" популярних продуктів

Яна Ставська
14 жовтня 2024, 22:50
100
Такі ціни "триматимуться" аж до лютого, припустив експерт.
Цієї осені ціни підскочать одразу на цілий
Ціни продовжують зростати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, credits

Ціни цієї осені зростуть на молочні продукти та овочі, повідомив у понеділок, 14 жовтня, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Крім того, варто чекати підвищення цін на яйця та курятину.

Всього за мʼясо птиці, овочі та "молочку" доведеться віддати на 10-15% більше за поточну ціну.

відео дня

Як пояснив Марчук, причинами підвищення цін на цю групу продовольства стали: зменшення надоїв, врожаю в осінньо-зимовий період та підвищення цін на заготівлю кормів.

"Я думаю, що в середньому протягом цього осінньо-зимового періоду часу, а ми вже бачимо, що частка підняття ціни на молочну продукцію відбулася в серпні плюс 5%, плюс 3-5% відбулися в вересні, і думаю така стабільна ситуація буде, можливо, навіть до лютого місяця супроводжуватися. Та ж ситуація може відбуватися і з яйцями, з м’ясом курятини відповідно. Це всі продукти, які фактично плюс 10-15% в осінньо-зимовий період часу будуть мати ріст", – сказав Марчук.

Хто такий Денис Марчук?

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Ціни на товари - останні новини

Нагадаємо, з 8 жовтня, українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Основним фактором таких цін стало зниження врожайності картоплі через несприятливі погодні умови цього літа.

До слова, фермери почали стрімко підвищувати також ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг.

Крім того, в Україні слід очікувати "стрибків" цін, зокрема на мʼясо, розповів експерт Андрій Новак. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

У вересні інфляція в країні зросла в річному обчисленні до 8%. Курс валют також вплинув на підвищення вартості непродовольчих товарів. Проте в Україні знижуються ціни на одяг та взуття, імовірно, через конкуренцію між імпортними та вітчизняними виробниками.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

м'ясо картопля ціни на продукти молочні продукти молочна продукція овочі
Реклама

Головне за день

Більше
Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

23:31Україна
Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

22:34Україна
"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

22:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Три дні будуть заморозки: синоптикиня назвала найхолодніші дні цього тижня

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Ракам - хвиля удачі, Овнам - хороші новини

Гороскоп на завтра 15 жовтня: Ракам - хвиля удачі, Овнам - хороші новини

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

"Немає вже ким поповнювати": в Раді пояснили причини масових рейдів ТЦК

В онука Алли Пугачової серйозні проблеми - що сталося

В онука Алли Пугачової серйозні проблеми - що сталося

Попрощатися з бабиним літом: на Україну суне потужний антициклон

Попрощатися з бабиним літом: на Україну суне потужний антициклон

Останні новини

00:18

Зовсім не "маленьке пташеня": який вигляд має 15-річна онука Віктора Ющенка

14 жовтня, понеділок
23:41

Що не так у парку: тільки справжній "Шерлок Холмс" знайде помилку за 8 секунд

23:31

Гарантія безпеки для України: Єрмак розкрив деталі реалізації плану перемоги

22:54

На тлі чуток про роман: Анна Трінчер зазбиралася на "Холостячку"

22:50

Цієї осені ціни підскочать одразу на цілий "кошик" популярних продуктів

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:34

Небувалі темпи: у The Times розкрили "тактику м'ясорубки" окупантів РФ

22:30

"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

21:55

І Тоня в Києві: Ольга Сумська здивувала фотографією зі своїми доньками

21:50

Дозволить Кім Чен Ину вступити у війну: Путін вніс проєкт до Держдуми

Реклама
21:19

"Тільки любов виправдовує": мокрий Остап Ступка показав молоду обраницю

21:08

Душив і принижував таксиста-українця: у Польщі п'яному бешкетнику світить 5 років в'язниці

20:57

Велика помилка: названо п’ять порід собак, яким не можна жити в квартирі

20:52

Експерт про участь КНДР у війні: у Кореї - понад 1,5 мільйона Сухопутних військ

20:50

РФ сподівається на Трампа і готова зазнавати чи не найбільших втрат за час війни – WSJ

20:23

Терти більше не потрібно: як видалити перманентний маркет з будь-яких предметівВідео

20:09

У розвідці дізналися плани ворога: КНДР включається у війну в Україні – ЗеленськийВідео

19:43

Влупить 5-градусний мороз і будуть опади: де синоптики прогнозують сніг

19:28

Путін "достукався до НАТО": Альянс, схоже, готує відповідь на погрози РФ - Жданов

19:10

Коротке розʼяснення щодо виборів і зовнішньої політики СШАПогляд

19:09

Жінка знайшла в стіні будинку моторошну знахідку: довелось залучати поліцію

Реклама
19:09

Виявити одну відмінність зможе тільки найуважніший: виклик для спостережливих

19:00

Зеленський у Раді представить план перемоги України: президент зробив заявуВідео

18:59

"Твоя справа - копати". Що відомо про скандал у Дніпрі з гендиректором Steko Положаєм і ТЦКВідео

18:48

Мета змінилась: РФ хоче захопити родовище важливого металу на Донеччині

18:40

Пиріжки й оладки вийдуть дуже пухкими: 3 найкращі способи, чим замінити соду у випічці

18:38

Оптична ілюзія для справжніх детективів: лише люди з орлиним зором знайдуть зебру

18:18

Чорні плями на листках: що треба додати до троянд восени, щоб вони не захворіли

18:16

Карта Deep State онлайн за 14 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

18:11

"Піди і помри через годину": комбат ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізаціїВідео

18:05

Ворог рівняє місто з землею: в ЗСУ розкрили деталі наступу РФ на Донеччині

17:56

"Марсіанам" стало соромно: у команді Джареда Лето проігнорували росіян

17:55

Неочікуване рішення демократів: донька Навального отримала роботу в штабі Гарріс

17:38

"Не треба мати ілюзій": експерт висловився стосовно майбутньої мобілізації жінок

17:33

Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ на Курщині: Зеленський провів важливу Ставку

17:25

Путіна мають заарештувати після приїзду: в Україні зробили заяву щодо саміту G20

17:14

РФ примушуватимуть до миру: у Зеленського розкрили головні деталі плану перемогиВідео

17:10

ЗСУ можуть залишити місто на Донбасі: чи є загроза подальшого прориву оборони

17:08

Орбан може заблокувати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу - Politico

17:04

Від невдачі до неповаги: чому не можна дарувати порожній гаманець

17:03

Без відкривачки та ножа: як відкрити консервну банку підручними засобамиВідео

Реклама
16:49

Ідеальна чистота за 5 хвилин: 3 методи, які відмиють мікрохвильову піч від бруду

16:40

Міноборони Німеччини більше не вірить у перемогу України у війні – BILD

16:35

Військам РФ поставили дві "задачі" на Куп'янському напрямку: боєць розкрив деталі

16:23

"Бронь" від армії знову відтягується: депутат вказав причину і назвав терміни

16:18

Винахідливі господині кидають каштани в пральну машинку: навіщо так робити

16:15

ЗСУ вийдуть із Курської області: з'явився несподіваний прогноз щодо термінівВідео

16:10

Зникне на очах: як прибрати тріщину на склі - покрокова інструкціяВідео

16:10

Лайфхак для довгої дороги: як зберегти відео з YouTube

16:06

Порошенко збагатився на 2 мільярди за 2 місяці, тепер – завдяки "сліпому трасту"

15:59

Україною прокотилася хвиля масових "мінувань": що відомоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти