Цієї осені ціни підскочать одразу на цілий "кошик" популярних продуктів

Такі ціни "триматимуться" аж до лютого, припустив експерт.

https://glavred.net/economics/ciyeji-oseni-cini-pidskochat-odrazu-na-ciliy-koshik-populyarnih-produktiv-10605293.html Посилання скопійоване

Ціни продовжують зростати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, credits

Ціни цієї осені зростуть на молочні продукти та овочі, повідомив у понеділок, 14 жовтня, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Крім того, варто чекати підвищення цін на яйця та курятину.

Всього за мʼясо птиці, овочі та "молочку" доведеться віддати на 10-15% більше за поточну ціну.

відео дня

Як пояснив Марчук, причинами підвищення цін на цю групу продовольства стали: зменшення надоїв, врожаю в осінньо-зимовий період та підвищення цін на заготівлю кормів.

"Я думаю, що в середньому протягом цього осінньо-зимового періоду часу, а ми вже бачимо, що частка підняття ціни на молочну продукцію відбулася в серпні плюс 5%, плюс 3-5% відбулися в вересні, і думаю така стабільна ситуація буде, можливо, навіть до лютого місяця супроводжуватися. Та ж ситуація може відбуватися і з яйцями, з м’ясом курятини відповідно. Це всі продукти, які фактично плюс 10-15% в осінньо-зимовий період часу будуть мати ріст", – сказав Марчук.

Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Ціни на товари - останні новини

Нагадаємо, з 8 жовтня, українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Основним фактором таких цін стало зниження врожайності картоплі через несприятливі погодні умови цього літа.

До слова, фермери почали стрімко підвищувати також ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг.

Крім того, в Україні слід очікувати "стрибків" цін, зокрема на мʼясо, розповів експерт Андрій Новак. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

У вересні інфляція в країні зросла в річному обчисленні до 8%. Курс валют також вплинув на підвищення вартості непродовольчих товарів. Проте в Україні знижуються ціни на одяг та взуття, імовірно, через конкуренцію між імпортними та вітчизняними виробниками.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред