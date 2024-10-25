Картопля по 50 гривень: у Мінагрополітики пояснили, що буде з цінами

В Україні не очікується подешевшання картоплі, заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

https://glavred.net/economics/kartofel-po-50-griven-v-minagropolitiki-obyasnili-chto-budet-s-cenami-10608572.html Посилання скопійоване

Здешевшання картоплі не очікується - Мінагрополітики / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

Ціни на картоплю не підвищаться до 50 грн/кг.

Здешевшання картоплі не очікується.

Ціни на картоплю підвищаться ближче до весни.

Цього року ціни на картоплю в Україні значно підвищилися через посуху. Проте підстав для різкого підвищення вартості до 50 грн немає. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу в Media Center Ukraine.

"По картоплі дійсно настільки сильно вплинула засуха, що суттєво зменшився врожай у порівнянні з попереднім роком, і це було одним із факторів підняття ціни. Разом з тим ми бачимо, що вона на цьому рівні, 25 грн оптова, 30 грн роздрібна, вже 3−4 тижні тримається і не змінюється. Ми вважаємо, що вона і не буде далі змінюватися", - зазначив він. відео дня

Заступник міністра запевнив, що зростання вартості картоплі до 50 гривень не очікується. За його словами, поточна ціна вже покриває собівартість, зокрема й в умовах зменшення врожайності. Також така вартість відкриває можливість для імпорту картоплі, що стабілізує ринок.

"В нас відкрита економіка, відкритий ринок, ми надлишки експортуємо, коли дефіцит – ми імпортуємо, це абсолютно нормально. І ми бачимо, що коли ціна дійшла до 25 гривень просто пішов імпорт картоплі з Польщі, з Прибалтики. Це незначні обсяги у порівнянні з нашим виробництвом, але цих декілька десятків тисяч тонн достатньо для того, щоб стабілізувати умовно спекулятивний ріст ціни і його зупинити", - пояснив Висоцький.

Водночас представник Мінагропрому додав, що здешевлення картоплі також не очікується. Висоцький наголосив, що ближче до весни її ціна може піднятися через витрати на зберігання.

"Але знову ж, це може бути плюс 10−15%, можливо, до 20%, але це не 50 грн, це просто неможливо в цьому випадку", - сказав він.

Хто такий Тарас Висоцький Тарас Миколайович Висоцький — заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Тимчасово виконував обов'язки міністра Мінагрополітики з 14 травня до 5 вересня 2024 року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні зросли майже втричі порівняно з минулим роком. Наразі вартість овоча досягнула 20-30 грн/кг залежно від сорту і якості, повідомили аналітики EastFruit.

Як повідомляв Главред, у листопаді в Україні прогнозується суттєве підвищення цін на окремі продукти харчування. Економіст і керівник "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин пояснив, що після серпня-вересня традиційно зростають ціни на овочі борщового набору.

Крім того, в Україні продовжують підвищуватися ціни на яблука. Наразі вартість яблук коливається в межах 17-25 грн за кілограм.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред