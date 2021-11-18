В Україні підскочать ціни на "молочку": наскільки сильно / УНІАН

В Україні триває нестримне зростання цін на продовольство. Експерти прогнозують, що триватиме зростання цін на молочні продукти, повідомляє портал Agrotrend.

З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на три гривні, а твердого сиру — більш ніж на 40 гривень. За кілограм вершкового масла на ринках зараз просять 250 гривень, сиру — 120 гривень.

Зараз зросла ціна на сировину для виробництва молочної продукції. Причина не тільки в сезонності (восени і взимку молока мало), але і в скороченні протягом 2021 року поголів'я корів, а також зменшення пасовищ.

"У собівартості виробництва сирого молока десь близько 50% належить саме кормам. Далі - енергоносії та оплата праці", - кажуть експерти.

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Великі виробники молока обіцяють найближчим часом сильно не піднімати ціни на "молочку". Стрімке зростання цін будуть стримувати і торгові мережі, які бояться втратити покупця, переконані експерти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за останній рік ціни на продукти в Україні стрімко підвищилися.

Експерт, опитаний Головредом, констатують, що всьому виною кілька факторів: пандемія, через яку велика частина транспортних потоків порушилася, несприятливі погодні умови і, як наслідок, зростання цін на світових ринках.

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