50 гривень за літр молока: в Україні накрутили ціни на молочні продукти

Ціни на молочні продукти в Україні / ua.depositphotos.com

В Україні суттєво подорожчали всі молочні продукти. В Асоціації виробників молока заявили, що зростання цін буде серйозним з кількох причин.

З початку осені вартість одного літра свіжого молока зросла в роздрібному продажі на 65 копійок. За словами експертів, до кінця 2021 року всі види молочних продуктів будуть тільки рости.

Причини подорожчання молочних продуктів в Україні

"По-перше, це подорожчання енергоресурсів. По-друге, у другому півріччі поточного року збільшилася вартість кормів для тварин. Поки обсяги надоїв були великими, зростання цін на молоко було незначним, але з приходом холодної пори року фермери отримують все менше молока", - говорять експерти.

Один літр свіжого молока 2,5% жирності на прилавках українських магазинів на початку жовтня 2021 року коштує в середньому від 28 до 39 гривень. До кінця року цінники істотно зростуть. Молоко може коштувати до 50 гривень за літр.

Ціни на сир в Україні б'ють рекорди

За останні дні ціни на твердий сир в Україні різко злетіли. Сировари кажуть, що збільшення ціни на їх продукцію необхідно для виживання виробництва. При цьому така ситуація призводить до того, що українці починають купувати імпортний сир, який дешевше.

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"Шансів швидко відновити виробництво буде зовсім мало, навіть якщо раптом українське молоко стане дешевим, а ціни на газ впадуть в рази", - йдеться в повідомленні.

Деякі великі оператори в жовтні хочуть збільшити ціну на сир на чергові 5%. Це означає, що у продажу він не буде дешевше 220 гривень за кілограм.

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Минулого місяця випуск справжнього сичужного сиру склав близько 5,5 тисяч тонн, що на 18% менше в порівнянні з серпнем 2020 року. При цьому у вересні 2021 року сирного напівтвердого продукту випустили 3,8 тисяч тонн.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.