В Україні стрімко зросла ціна на "солодкий продукт": де ще його можна купити дешевше

Читайте в матеріалі:
- Чому в Україні ціни на цукор ростуть, а у світі падають
- Де купити цукор дешевше: огляд супермаркетів
- Як зміни світового ринку впливають на наші цінники
У червні в Україні зафіксовано зростання цін на цукор. Як повідомляє портал "Мінфін", станом на 19 червня середня ціна продукту становила 34,02 грн за кілограм, що на 1,55% більше, ніж у травні (33,52 грн/кг).
У різних мережах супермаркетів ціни коливаються. Зокрема:
- Novus — 32,99 грн/кг
- АТБ — 32,90 грн/кг
- Сільпо — від 31,49 грн/кг (зі знижкою)
Цікаво, що на світовому ринку цукор, навпаки, дешевшає. За даними порталу, ціна липневих ф'ючерсів на цукор-сирець 18 червня впала на 1,6% — до 0,1582 долара за фунт, що є найнижчим показником з квітня 2021 року.
Причиною такого падіння стали прогнози про збільшення поставок з Індії та Таїланду — найбільших виробників цукру у світі.
Ціни на продукти в Україні – новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, ціни на улюблений фрукт суттєво зросли. Минулого року абрикоси коштували 90 грн/кг.
Напередодні стало відомо, що в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Головною причиною подорожчання став сезонний фактор — капуста ранніх сортів уже практично закінчилася, а до збору середніх і пізніх сортів ще не приступили.
Нагадаємо, блогери порівняли ціни в супермаркетах України і Німеччини – результат вразив. У Мережі з'ясували, де дешевші продукти різних категорій.
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