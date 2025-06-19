В Україні стрімко зросла ціна на "солодкий продукт": де ще його можна купити дешевше

Українські супермаркети підняли ціни на цукор, хоча світові біржі фіксують найнижчі показники за чотири роки.

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Українці платять більше за цукор, тоді як світові ф’ючерси впали до мінімуму / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Чому в Україні ціни на цукор ростуть, а у світі падають

Де купити цукор дешевше: огляд супермаркетів

Як зміни світового ринку впливають на наші цінники

У червні в Україні зафіксовано зростання цін на цукор. Як повідомляє портал "Мінфін", станом на 19 червня середня ціна продукту становила 34,02 грн за кілограм, що на 1,55% більше, ніж у травні (33,52 грн/кг).

У різних мережах супермаркетів ціни коливаються. Зокрема:

відео дня

Novus — 32,99 грн/кг

АТБ — 32,90 грн/кг

Сільпо — від 31,49 грн/кг (зі знижкою)

Цікаво, що на світовому ринку цукор, навпаки, дешевшає. За даними порталу, ціна липневих ф'ючерсів на цукор-сирець 18 червня впала на 1,6% — до 0,1582 долара за фунт, що є найнижчим показником з квітня 2021 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Причиною такого падіння стали прогнози про збільшення поставок з Індії та Таїланду — найбільших виробників цукру у світі.

Ціни на продукти в Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ціни на улюблений фрукт суттєво зросли. Минулого року абрикоси коштували 90 грн/кг.

Напередодні стало відомо, що в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Головною причиною подорожчання став сезонний фактор — капуста ранніх сортів уже практично закінчилася, а до збору середніх і пізніх сортів ще не приступили.

Нагадаємо, блогери порівняли ціни в супермаркетах України і Німеччини – результат вразив. У Мережі з'ясували, де дешевші продукти різних категорій.

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