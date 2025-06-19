Продукт, який вживає кожен українець, різко подорожчає: наскільки зросте ціна

Коротко:
- В Україні очікується здорожчання всіх сортів хліба
- Житній хліб подорожчає на 15%
- Під кінець літа ціни на усі сорти хліба зростуть на 5%
В Україні очікується підвищення цін на всі сорти хліба. Подорожчання відбудеться у другій половині 2025 року. Зокрема житній хліб здорожчає на 15%.
Про це повідомили у пресслужбі торгівельної мережі "АТБ" на запит УНІАН. Виробники прогнозують загальне здорожчання хліба на 20% за друге півріччя 2025 року. Причиною цього стане дефіцит жита, через що подорожчає житнє борошно. При цьому під кінець літа цього року ціни на усі сорти хліба зростуть на 5%.
"Аби уникнути різкого подорожчання певних сортів, постачальники розраховують середнє здорожчання на всі види хліба. На сьогодні це орієнтовно 5%", – зазначили у пресслужбі.
В Україні фактично завершилися запаси українського жита, кілька хлібозаводів уже використовують імпортне житнє борошно. Про це розповів директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.
Упродовж року ціна на жито зросла у 2,5 раза. Це потягнуло за собою подорожчання борошна.
Також, згідно з оцінками експертів, ціна на житньо-пшеничний хліб ще не досягла свого піку, вона продовжить зростати і в наступному році.
Ціни на продукти в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, ціни на улюблений фрукт суттєво зросли. Минулого року абрикоси коштували 90 грн/кг.
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