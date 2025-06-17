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Ціни злетіли на 29%: через дефіцит в Україні різко подорожчав популярний овоч

Руслана Заклінська
17 червня 2025, 18:34
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Високий попит сприяє зростанню цін.
Ціни злетіли на 29%: через дефіцит в Україні різко подорожчав популярний овоч
В Україні різко подорожчав популярний овоч / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Ціни на ранню білокачанну капусту підскочили на 29% за тиждень
  • Поточна ціна — 10–20 грн/кг
  • Після початку збору середньостиглих сортів можливе зниження цін

Цього тижня в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Головною причиною подорожчання став сезонний фактор — капуста ранніх сортів уже практично закінчилася, а до збору середніх і пізніх сортів ще не приступили. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Наразі фермери продають білокачанну капусту за ціною від 10 до 20 гривень за кілограм (0,24–0,48 дол./кг). В середньому це на 29% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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За словами виробників, ціни зростають через міжсезоння — період, коли збір ранньої капусти вже завершився, а новий врожай ще не зібрано. Водночас попит на овоч залишається досить високим, що додатково стимулює ріст цін.

За інформацією аналітиків, нині капуста врожаю 2025 року на українському ринку коштує в середньому в 2,9 раза дорожче, ніж у середині червня 2024-го. Однак учасники ринку не виключають, що з початком масового збирання капусти середніх сортів ціни можуть знову піти на спад.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, в Україні за останній місяць суттєво подорожчали яловичина та курятина. За даними УКАБ, яловичина зросла в ціні на 6% — до 336 грн/кг. Куряче філе подорожчало на 11% (до 222 грн/кг), стегно — на 28%, тушка — на 25%.

Водночач ціни на тепличні огірки знизилися через збільшення пропозиції. За даними УКАБ, на оптових ринках вони подешевшали на 22% — до 41 грн/кг, у магазинах — на 18%, до 65 грн/кг.

Як повідомляв Главред, ціни на молоду картоплю в Україні за місяць знизилися на 42% — з 89,15 до 47,37 грн/кг, повідомляє Мінфін. У супермаркетах ціна варіюється від 36,30 до 64,99 грн.

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