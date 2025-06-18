Точно дорожче, ніж торік: ціни на улюблений фрукт суттєво зросли

Минулого року абрикоси коштували 90 грн/кг.

https://glavred.net/economics/tochno-dorozhe-chem-v-proshlom-godu-ceny-na-lyubimyy-frukt-sushchestvenno-vyrosli-10674281.html Посилання скопійоване

Ціни на обрикоси "кусаються" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштують абрикоси в Україні

Що буде в майбутньому з цінами на фрукт

Сезон фруктів у самому розпалі, тому прилавки українських ринків та супермаркетів яскраво рясніють жовтогарячими абрикосами. Та з яскравими барвами літа з’явилися й високі ціни. Наприклад, середня вартість абрикосів перевищує 150 грн/кг. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі РБК-Україна.

Він підкреслив, що ціни на абрикоси суттєво зросли, як порівняти з минулим роком.

відео дня

За його словами, у середньому, ціни на прилавках супермаркетів становлять 150-160 грн/кг проти 90 грн/кг в минулому році.

Вартість фрукта залежить від сорту та країни походження. До прикладу, у "Сільпо" турецькі абрикоси коштують 141,9 грн за кілограм, а узбецька "Ананаска" — вже 239 грн/кг.

На ринках у різних регіонах ціни також відрізняються. Наприклад, на Оболоні в Києві абрикоси можна придбати від 120 до 200 грн/кг. У Львові за фрукт доведеться віддати близько 200 грн/кг.

На одеському "Привозі" абрикоси продають за 120-150 грн/кг.

Аналітик УКАБ зазначає, що цього року найнижча ціна на абрикоси може становити близько 100 грн за кілограм. Це можливо лише за умови зростання імпорту. Найбільша кількість українських абрикосів традиційно з’являється на ринку в червні-липні. Саме в цей проміжок часу можна очікувати на незначне зниження цін.

Гопка пояснив, що основним чинником, який негативно вплинув на ситуацію з врожаєм абрикосів і цінами, стали несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки.

Окрім цього, на вартість впливають додаткові витрати на захист і підживлення рослин, оскільки вони були в стресовому стані через погодні аномалії.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, цього тижня в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Головною причиною подорожчання став сезонний фактор — капуста ранніх сортів уже практично закінчилася, а до збору середніх і пізніх сортів ще не приступили.

Тим часом у фруктово-ягідному сегменті продовжують знижуватися ціни на суницю садову. Її вартість встановлена на рівні 110-170 грн/кг. Також у черговий раз подешевшала груша. Ціни впали з 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

Як писав Главред, популярна ягода також подорожчала. Ціни на полуницю в Україні зросли на 50% порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні вартість ягоди на українських ринках коливається в межах 150-200 гривень.

Інші новини:

Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред