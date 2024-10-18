В Україні може зрости тариф на світло: скільки коштуватиме кіловат-година

Зазначається, що нинішні тарифи для населення є суттєво нижчими за оптові.

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Тарифи на світло / колаж: Главред, фото: УНІАН

Навесні 2025 року тариф на електроенергію для українців може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину. Про це сказав очільник Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Новини.LIVE".

За його словами, нинішні тарифи для населення є суттєво нижчими за оптові, що створює дефіцит на енергоринку.

"Тариф для населення у рази менший за оптовий тариф на ринку електроенергії, до цього ще треба додати ПДВ і ще два тарифи на передавання електроенергії мережами "Укренерго" і розподіл по мережам обленерго", - сказав він.

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Ігнатьєв додав, що на оптовому ринку електричної енергії, звісно, вартість електроенергії збільшується через те, що формується дефіцит.

"Додаємо ще імпорт на рівні 1,8 гігават-години в ранковий і вечірній час. У мене є інсайд, що, можливо, буде підвищення в коридорі 25-50 копійок", — пояснив він.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше, народний депутат Володимир Мороз заявив, що в Україні можуть сильно зрости тарифи на електроенергію. Зокрема, тарифи можуть підвищити до 6-7 грн/кВт для населення і до 11-12 грн/кВт для підприємств.

Заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький говорив, що в Україні існує необхідність у збільшенні тарифів на водопостачання та водовідведення.

Крім того, НБУ прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступних роках.

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