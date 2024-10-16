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В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платити

Ангеліна Підвисоцька
16 жовтня 2024, 00:16
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Український нардеп прогнозує, що підвищення тарифу буде поступовим.
В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платити
В Україні можуть підвищити тариф на світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть сильно зрости тарифи на електроенергію. Про це заявив народний депутат Володимир Мороз, відео вже розлетілось в Мережі.

Він заявив, що тарифи можуть підвищити до 6-7 грн/кВт для населення і до 11-12 грн/кВт для підприємств.

Водночас він підкреслив, що підвищення тарифу буде поступовим і відповідне рішення ухвалюватиме НКРЕКП.

відео дня

"Ви ж знаєте, хто приймає сьогодні і виставляє вже ціну. Це НКРЕКП і які регулюють, регулюють ці ціни на електричну енергію на кіловат час. Я думаю, що сьогодні це дуже підступно, дуже підступно, тому що люди цього не витягнуть", — сказав нардеп.

Дивіться відео про можливе підвищення тарифів на світло:

тариф на свет
В Україні можуть підвищити тариф на світло / фото: скріншот

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії.

Однак гендиректор Yasno Сергій Коваленко спростував інформацію щодо можливого підвищення цін на електроенергію в Україні у 2025 році. За його словами, ніякого підвищення тарифів на світло не буде.

В Україні може зрости тариф на електроенергію: скільки доведеться платити
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Напередодні стало відомо, що деяких українців будуть позбавляти субсидій на комунальні послуги. Новий проєкт закону про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні передбачає позбавлення пільг українців у випадку заборгованості.

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