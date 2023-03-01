В Україні зміняться ціни на м'ясо: яке саме злетить у ціні, а яке - подешевшає

Яловичина буде стабільно дорогою, а ось ціни на найпопулярніші види м'яса - свинину і курятину - зміняться.

М'ясо в Україні знову подорожчає / УНІАН

Навесні в Україні можуть змінитися ціни на м'ясо. Курятина, ймовірно, покаже стабільність або навіть знизиться в ціні, а свинина, навпаки, подорожчає. Яловичина буде стабільно дорогою.

Як розповів аналітик Центру досліджень продовольства і землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев, вартість свинини дуже прив'язана до ціни кормів. Приблизно 60-70% собівартості у виробництві свинини – корми, які останнім часом якраз дорожчають.

"Зараз трохи призупинилася "зернова угода", тому трохи просіла, але все ж може бути дефіцит кормового зерна, макухи. І структура посівних площ вказує на те, що може бути в період наступних місяців дефіцит кормового зерна. Це не дозволить їм розширити поголів'я", – пояснив фахівець.

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При цьому яловичина буде стабільно дорогою. Втім, ціна сильно не зміниться.

"Слід розуміти, що у нас яловичини класичної м'ясної не існує. В основному, це побічний продукт молочного скотарства. Тобто корова давала молоко, її зарізали і потім це яловичина. У нас немає культури споживання і немає багато грошей, щоб купувати стабільно і щоб був попит. Можемо говорити про стабільність або якесь, можливо, зростання ціни", - сказав Мартишев.

Як повідомляв Главред, у січні в Україні змінилися ціни на деякі найпопулярніші види м'яса.

Крім того, в Україні подорожчали помідори. Станом на 28 лютого нинішнього року їхня ціна становить 112,55 грн (+30 грн до середньомісячної ціни за січень).

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